Dakota Johnson revela su hobbie más excéntrico

La actriz y modelo estadounidense Dakota Johnson, protagonista junto a Jamie Dornan de la trilogía cinematográfica Cincuenta sombras de Grey, ha concedido recientemente una entrevista a la revista de moda W Magazine.



La hija de Melanie Griffith y Don Johnson, cuya fama ha subido como la espuma tras su participación en la exitosa saga cinematográfica, se ha convertido en una de las actrices más queridas de Hollywood y uno de los rostros más solicitados por los medios de comunicación.



En esta ocasión sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie. La actriz ha hecho varias revelaciones acerca de sus extrañas manías y hobbies. Entre las primeras, destaca que en más de una ocasión ha colocado sus extensiones de pelo en los bolsillos de los asistentes a una fiesta. Entre los segundos, la actriz confiesa en un momento de la entrevista que le encanta interrumpir bodas.



"Creo que lo he hecho, y mucho", asegura entre risas. "Interrumpir bodas y colarme en ellas es mi hobby número uno", señala. Dakota Johnson va más allá y se lanza a contar una de sus mejores anécdotas. En una ocasión quiso sorprender a una pareja de fans en el día de su boda, pero el resultado no fue el que pensaba. "Allí estaba yo, sosteniendo al novio y a la novia en una silla. Ellos estaban como: 'Pero, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo?'", recuerda.







La cotizada actriz recientemente ha anunciado que se unirá a Marvel para regresar a una superproducción como Madame Web en el universo de SpiderMan, un personaje prácticamente desconocido para el gran público pero que, sin embargo, ha sido mentora de varios SpiderMan y SpiderWoman en los cómics.