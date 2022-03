¿Se está transformando Iker Jiménez en David Bustamante?

Iker Jiménez está mutando y convirtiéndose en David Bustamante. Es la conclusión a la que han llegado en las redes sociales, que han llevado a ambos a ser trending topic en Twitter y no precisamente por un programa de televisión o por una canción.



El revuelo se ha producido al subir el presentador de Cuarto Milenio una foto suya con gafas de sol frente al espejo en un vestidor. "Vaya gafas chulas que me ha comprado Carmen Porter", ha escrito en Twitter. Un regalo, el de su mujer y copresentadora del programa, que junto al pelo repeinado y un aspecto más juvenil que lo que sus 49 años podrían aparentar han hecho que muchos internautas le hayan visto un parecido más que razonable con el cantante de San Vicente de la Barquera, aunque también ha habido quienes le ven un aire al estilista Josie.





Ante tal aluvión de comentarios- muchas gracias- y por petición popular deciros que ; nunca me he teñido el pelo y no me he hecho nada de cirugía estética en la cara. Tampoco botox ni nada. Tampoco soy Bustmante. jejeje. La clave natural la tenéis en el youtube de @carmenporter_ — Iker Jiménez (@navedelmisterio) February 28, 2022

Ostia Iker. Estás guapo tío ?? — Estopa (@estopaoficial) February 28, 2022

Ante la oleada de reacciones a su foto, algunas sugiriendo que se había teñido el pelo, viajado recientemente a Turquía o realizado retoques estéticos en la cara, el propio, comentando su propio tuit. "Ante tal aluvión de comentarios- muchas gracias- y por petición popular deciros queTampoco botox ni nada. Tampoco soy Bustamante, jejeje.Y afirma quey que mejora la piel e incluso la salud general. Un cóctel que explicaron ambos hace años en el videoblog de Carmen Porter en YouTube y que hacen con once ingresientes, entre ellos jalea real, ginseng, colágeno, aceite de bacalao, cardo mariano y vitamina C. Un cóctel del que Iker Jiménez"Un gran negocio- aunque no lo haré- sería vender los ingredientes del cóctel milenario. Jejeje. La piel lo nota amigos. Pero llevamos muchos años con él. Eso es clave. Y eso que ahora nos maquillan dos veces por semana y se reseca mucho", explica.Entre las respuestas recibidas al tuit de las gafas de sol destaca la del grupo, le han escrito los hermanos Muñoz.