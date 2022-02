Antonio Resines reaparece en Madrid y cuenta cómo se encuentra

Tras 48 días ingresado en el Hospital Gregorio Marañón, 36 de ellos en la UCI a causa del coronavirus, Antonio Resines recibió el alta y se está recuperando favorablemente, tras perder la mayoría de la masa muscular debido a la inactividad durante el ingreso.



Este jueves el actor salía por primera vez de su domicilio de Madrid, después de recibir el alta el pasado 10 de febrero, para acudir a una revisión médica y saber cómo está yendo su recuperación.





CÓMO SE ENCUENTRA

y no tuvo ningún problema para contestar a las preguntas de los medios de comunicación presentes en las inmediaciones de su casa que se interesaron por el estado del popular intérprete.Resines, mientras esperaba al taxi que lo llevaría hasta la consulta donde tenía prevista su cita médica.En las imágenes en las que el actor habla de cómo se encuentra y cómo va su recuperación se puede apreciar que aún necesita de la ayuda de unas muletas para caminar.Tal y como él mismo reveló hace unos días durante su intervención en 'El Hormiguero',debido a los días que pasó en coma en el hospital, y que tendrá que ir recuperándose poco a poco.. No tengo músculos ahora.. Lo que pasa es que es lento y es complicado. Me he librado de una, macho", le contaba a Pablo Motos en una conexión por videollamada con el programa de Antena 3.A pesar de las dificultades físicas que parece actualmente,y deja claro que está decidido a recuperarse y volver a ser el mismo de antes.Además,y no dejan de arroparlo y animarlo,y desear a su ídolo una pronta recuperación, un gesto que el actor ha agradecido públicamente.El cántabro también aseguró con humor que pronto volverá a dar guerra: "Queda porque todavía no puedo andar bien, pero", afirmó.