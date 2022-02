El vídeo viral del leioaztarra Inazio Nieva que hace reflexionar sobre la fiesta y las personas con diversidad funcional

"¿Cuántas veces has visto a personas con discapacidad de fiesta?", invita a reflexionar el leioaztarra Inazio Nieva en un vídeo de TikTok que ya se ha hecho viral.



Nieva señala en la publicación que "por desgracia", en la sociedad aún "estamos muy lejos de una inclusión real", algo que ya mencionó a este periódico en varias ocasiones.



"El alcohol no debería ser un comodín para humillar a otras personas", denuncia y cuenta cómo a pesar de que él ha sufrido experiencias "nada agradables" de fiesta, no piensa quedarse en casa.



"Tengo 22 años como otra persona y me lo quiero pasar como otra persona más", remarca en el vídeo.





. Con más de treinta y ocho mil seguidores, este joven trata de llegar a ellos para que "poco a poco cambiemos como sociedad. No podemos hacerlo de un día para otro, pero tenemos que ir dando pasos hacia delante como sociedad", contaba a Deia