La última excentricidad de Gwyneth Paltrow, comerse una vela con olor a vagina

Durante la madrugada del domingo al lunes tuvo lugar la Super Bowl en Estados Unidos, un evento que siempre trae consigo multitud de noticias: actuaciones, famosos presentes en el campo y también algunos de los anuncios más caros del año que se proyectan durante el desarrollo del encuentro.



Uno de esos anuncios ha llamado particularmente la atención, en él aparece Gwyneth Paltrow, uno de los nombres más comentados del momento y el vídeo ya se ha convertido en viral.





LA EXCENTRICIDAD DE GWYNETH EN EL ANUNCIO DE UBER EATS

UN VÍDEO VIRAL EN REDES SOCIALES

nunca deja de sorprender con sus excentricidades, pero está vez se ha superado a sí misma.La actriz ya, una línea de, después de eso nadie pensó que podría hacer algo que sorprendiera más, peroy, sí, su nueva excentricidad también tiene que ver con sus polémicas velas.Paltrow, una cadena de comida a domicilio que a partir de ahora también repartirá otros productos, algo que ha anunciado de una manera bastante particular.En la campaña, aunque reconoce que "tiene un sabor raro", sin embargo, no es la única que come un producto de lo más inesperado en las imágenes del anuncio.también forman parte de la campaña de Uber Eats y en su caso comen arena para gatos, pañales o jabón para fregar.Sin duda,con creces.aparece masticando su vela en el vídeo mientras, aunque aun así señala queAcostumbrada a dar que hablar, la conocida actriz ha compartido el anuncio en sus redes sociales dejando claro que está encantada con el resultado y nunca descarta probar cosas nuevas y diferentes., ha escrito la estadounidense en el post de Instagram junto al vídeo.No obstante, termina su texto dejando claro que lo que se ve en el espacio publicitarioe insiste en que las velas no deben comerse.