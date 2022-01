Janet Jackson asegura que Michael la denigraba debido a su peso

Michael Jackson fue y sigue siendo una leyenda, uno de los cantantes más famosos del planeta y también uno de los más misteriosos, extravagantes y polémicos. Su vida estuvo llena de escándalos y acusaciones a las que, ahora, se suma una más.



La hermana más conocida del artista, Janet Jackson, acusa a Michael, en su nuevo documental, de haberla insultado, denigrado y acosado por culpa de su peso.





JANET JACKSON SE SINCERA

EL PESO DE SER UNA JACKSON

Janet Jackson estrenará el próximo 28 de enero en Estados Unidos s, un proyecto muy esperado en el que la artista habla sobre ella y sobre su familia,de su vidaa principios de los 80.Además, en el documental tambiénmantenía una tóxica relación con ella yA sus 55 años, la hermana pequeña del cantante ha querido narrar los insultos que Michael le dedicaba a menudo y que lograron mermar su autoestima y terminaron provocándole muchos complejos:, revela en uno de los momentos de su documental.En uno de los adelantos del proyecto de Janet ofrecido por el medio 'The New York Post', se puede ver a la intérprete de 'Black and white' hablando sobre cómo le afectaron los continuos comentarios de su exitoso hermano:, afirma., la menor de los Jackson también: "Como según mis emociones. Cuando estoy estresada o muy molesta, la comida me consuela", explica, le ofrecieron', algo que terminó por repercutir en su autoestima y cambió la forma de verse a sí misma: "Me estaba desarrollando muy pronto, empecé a tener pecho y me vendaban para que pareciera más plana", cuenta sobre lo que ocurrió durante esa época.Los ataques de su hermano hacia su aspecto físico no son, ni mucho menos, el único tema que centra el documental de Janet.y compartir apellido con alguien tan controvertido como lo fue Michael:, comienza relatando Janet sobre lo que siente en relación a su apellido y: "Fue frustrante para mí. Teníamos nuestras propias vidas separadas, y aunque era mi hermano, sus cosas", asegura.y seguro que el testimonio de la pequeña de los Jackson