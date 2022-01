Garbiñe Muguruza asegura que sólo ha pisado una discoteca dos veces en su vida

Garbiñe Muguruza es una estrella del deporte y su vida está centrada en él: todo gira alrededor del tenis. Pero es que además hay actividades que para otros deportistas suponen una tentación pero para ella no, como salir de fiesta por las discotecas. "Tienes que llegar al punto de vivir, respirar y dormir por ser deportista. Es muy intenso", afirma.

La hispanovenezolana ha mantenido una entrevista con Fran Rivera en la sección en la que el extorero se mete a intentar hacer de periodista dentro de Espejo Público y una de las cosas que más ha llamado la atención es que asegura haber pisado una discoteca sólo dos veces en su vida. Y lo que le pareció la experiencia. "¡Qué horror, lo pasé fatal! No soy nada nocturna. No encaja en la vida de deportista que he tenido toda la vida. Ya tendré tiempo después para recuperar cosas", explica.

La número 3 del mundo, de 28 años, que ha comenzado con buen pie su participación en el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada, accediendo con solvencia a la segunda ronda, indica que poco tiene que ver la Garbiñe Muguruza que se ve en la pista con la que habita fuera de ella.

"Por dentro soy de sangre caliente, pero tengo que demostrar sangre fría y no puedo dar ni un mal gesto a mis contrincantes. Intento comerme las emociones, pero luego en la vida real no soy así, luego soy todo volcán", revela la tenista, nacida en Caracas pero que desde los 7 años reside en España.