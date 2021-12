Una amiga de Verónica Forqué asegura que dejó 'MasterChef' por covid

Una semana después de la trágica muerte de Verónica Forqué, que se quitó la vida en su casa, se siguen sucediendo los testimonios que pretenden arrojar luz sobre cómo estaba realmente la actriz en sus últimos meses de vida. Este lunes una íntima amiga suya ha revelado otro dato: Forqué abandonó MasterChef Celebrity por covid.

Es lo que asegura Beatriz de la Gándara, productora de cine y casada con el director Fernando Colomo, que afirma que estuvo en casa de la actriz el 10 de diciembre, tres días antes de que en ese mismo lugar decidiera acabar con su vida. "Tras su salida de las grabaciones de MasterChef (junio de 2021) nos fuimos a comer y me contó que se había ido porque se había infectado de covid. 'Bendita covid que me ha permitido irme del programa', me dijo. Esto es algo que no se ha querido explicar. Su salida no fue ni por depresión ni por tristeza, eso me comentó", declara De la Gángara al periódico.

Beatriz de la Gándara. Foto: E.P.

Su amiga asegura que Verónica Forqué decidió participar en el concurso de cocina de forma voluntaria, "porque quería estar ocupada en algo". Cuando abandonó MasterChef Celebrity, ya en la parte final del programa, la propia actriz señaló que necesitaba descansar. "No doy más, yo no soy de tirar la toalla, pero hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo que necesitaba parar", explicó en el programa, en el que se mostró muy inestable y airada con sus compañeros en muchas de las pruebas de exteriores.

"Verónica aseguró que se lo había pasado muy bien en el programa, pero que, a veces, se ponía muy nerviosa y que no se reconocía en algunas de las reacciones que había tenido", explica De la Gándara. De su buena experiencia en el programa habla el hecho de que Forqué colaboró después como invitada en otros dos realities de la misma cadena, MasterChef Junior y Maestros de la costura, que aún están por emitir.