Carlota Corredera no ha podido tener más hijos por un problema médico

Cada vez es más habitual ver embarazos en mujeres que superan los 40 años. La dificultad para independizarse, la falta de seguridad económica, el trabajo, la inestabilidad de las parejas o simplemente el querer disfrutar durante más años de una vida sin hijos llevan a muchas mujeres a retrasar el momento de la maternidad.

La noticia del embarazo de María José Campanario a sus 42 años ha llevado a Carlota Corredera, presentadora (a veces) de Sálvame, a explicar por qué ella ha descartado volver a ser madre biológica. Bien es cierto que la viguesa tiene ya 47 años, pero ha querido explicar en su programa por qué se plantó cuando con 41 años tuvo a su hija Alba.

"Voy a contar algo, que no he contado en público, sobre lo de volver a ser mamá", anunció en Sálvame. "No voy a volver a ser madre biológica porque mi ginecóloga, que para mí es mi diosa, me lo ha desaconsejado por una cuestión de salud".

Esa cuestión de salud es la preeclampsia, una complicación del embarazo que suele aparecer después de las semana 20 de gestación y que provoca una presión arterial alta y puede dañar los riñones y el hígado. signos de daños en otro sistema de órganos, como el hígado y los riñones.

"Yo no voy a volver a tener hijos biológicos porque ya en el último mes de embarazo de mi hija tuve riesgo de preeclampsia, que es algo que puede acabar con la vida del bebé y de la mamá, y parece ser que tengo mucho riesgo de tenerla en un posible segundo embarazo, explicó Corredera, que desveló que sí le hubiera gustado ampliar la familia. "Ojalá hubiera sido madre antes para haber tenido más, pero yo conocí al padre de mi hija con 37 años".



Embarazo de riesgo

De hecho, la presentadora gallega sufrió en su único embarazo, que fue calificado de riesgo. "Embarazo de riesgo son las tres palabras que más escuché yo durante el embarazo, y eso me hizo vivir atormentada y con muchísimo miedo mi sueño de ser madre".

En cualquier caso, Carlota Corredera quiso reivindicar el derecho de las mujeres a ser madres cuando así lo deseen. "En este país se penaliza ser madre laboralmente. Cuando se deje de penalizar, empezaremos a tener hijos antes. El reloj biológico no está equiparado al reloj social", sentenció.