Una artista de 'OT 2' revela en su nueva canción que sufre trastorno bipolar

Saltó a la fama en Operación Triunfo 2 (2002-03), programa en el que tuvo un sonoro enfrentamiento con la que acabaría ganando la edición, la vizcaína Ainhoa Cantalapiedra, pero de eso ya han pasado casi 20 años. Aunque fue novena en aquel concurso, la cordobesa Vega (su nombre real es Mercedes Mígel) ha sabido labrarse una sólida carrera discográfica como cantautora, ganándose el respeto de los artistas y del público.



A sus 42 años, prepara su nuevo disco, el noveno, que saldrá en febrero, se llamará Mirlo Blanco y del que acaba de presentar su segundo sencillo, Bipolar, que es toda una confesión. En este nuevo tema, la artista andaluza revela que sufre trastorno bipolar desde hace años. A la letra, muy explícita, y al vídeo, muy emotivo, y que han conmocionado a sus fans, Vega ha querido añadir unas reflexiones en Instagram.







Para ella esta canción es muy importante, y lo demostró escribiendo estas enigmáticas palabras la semana pasada. "Llevo esperando la próxima semana cuatro años: quiero disfrutarla con vosotros, sin esperas, sin anestesia. El viernes podré decir que soy/estoy/voy y me siento más libre que nunca. Toca alzar el vuelo".



En su siguiente publicación añadía que "por una vez yo me he propuesto la utopía de encontrar el equilibrio. De lograr encontrar un lugar para las dos, donde pueda convivir con mi peor versión. No hay nada malo en sentir así, "solo" (y no es poco) hay que aprender a lidiar con la crudeza y la belleza de vivir bajo su yugo. Asumirlo. Aceptarlo. Querer levantarte y aprender de los tropiezos. Y si es con ayuda profesional, mucho mejor. A veces uno mismo es el peor enemigo que jamás tendremos. Pero esta vez no, YO no. No". Ahí estaba desvelando, sin decirlo, parte de la letra de la nueva canción.



Un vídeo de 'confesión'

Y justo antes de que el tema saliera en todas las plataformas, la cordobesa publicó un vídeo desvelando el porqué de la canción:Real, que no regia. Diagnosticada. No de ese bipolar que a veces hemos arrojado contra alguien como un insulto de conveniencia. Toda mi vida ha estado llena de días confusos. Mañanas de llorar a mares sin razón aparente y reír a carcajadas por la misma sinrazón", revelaba en Instagram, y añadía: "Ser bipolar no es ninguna estupidez que se pueda lanzar al aire como un insulto más. Es doloroso y difícil de gestionar para quienes lo padecemos y para quienes nos rodean".Además, explicaba por qué"Caí en la cuenta de que quienes me hacían feliz eran ellas y les pregunté qué les hacía felices. Me dijeron la primavera, andar descalza por la playa a la que vamos en verano, ponerse flores en el pelo, volar€ Esas cosas a mí jamás se me habrían ocurrido ponerlas como autora en una canción, me parecían pueriles".Para finalizar, Vega expresó su deseo de que Bipolar sirva a gente que sufre enfermedades mentales.