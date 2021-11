Amaia anuncia quién colabora en su nuevo single (y no es Aitana)

Amaia Romero anunció hace una semana que el segundo single de su futuro segundo disco sería una colaboración con alguien, pero no quiso revelar con quién. Este jueves ha desvelado el misterio: la canción se llamará Quiero pero no, se publicará el 24 de noviembre y no compartirá protagonismo con Aitana, su amiga y la actual reina de las colaboraciones, sino con Rojuu.

Ante esta noticia, que la pamplonesa ha confirmado en Instagram y que se ha hecho trending topic en cosa de minutos, a muchos internautas, sobre todo a los que ya cuentan con una edad, les ha surgido la misma pregunta: ¿Quién es Rojuu?

Roc Jou Morales, Rojuu, es un artista de sólo 18 años, de Barcelona, y que desde los 10 años comenzó a crear su propio contenido en YouTube, analizando la música urbana. Poco a poco fue ganando seguidores (y dinero), y desde hace dos años ha comenzado a lanzar su propia música, una mezcla de trap experimental y emo-rap con tintes pop y anime, abandonando el Bachillerato por la música.

Aún habrá que esperar unos días para comprobar si esta canción sigue el estilo marcado en Yo invito, el primer sencillo (filtrado el 30 de septiembre cuando iba a ser lanzado el 1 de octubre) de un segundo álbum de Amaia para el que aún no hay fecha. Su primer trabajo, titulado Pero no pasa nada, se publicó el 20 de septiembre de 2019.

Entre el primer disco y el segundo, la vencedora de Operación Triunfo 2017 colaboró en una canción de Alizzz, El encuentro (2020), que cosechó un notable éxito.