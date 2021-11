Jorge Javier cancela teatro y tele por enfermedad y le pillan en una discoteca

Jorge Javier Vázquez lleva unos días ausente tanto de sus compromisos televisivos (en Sálvame ha sido sustituido por Carlota Corredera, en Sábado Deluxe, por María Patiño y en Secret Story, por Carlos Sobera) como de su función de teatro, cancelando la obra Desmontando a Séneca el pasado domingo en Lorca (Murcia).



¿La razón? Una faringitis aguda, como él mismo quiso aclarar después de que por las redes se extendieran diferentes rumores sobre su estado de salud. "Que no cunda el pánico. Laringitis aguda, diez días fuera de servicio", escribió en Twitter.



Hasta ahí todo normal: un actor y presentador que depende de su voz se toma unos días de descanso para proteger su laringe. Lo que parece menos lógico es que, estando de baja, se haya dejado ver durante el fin de semana cantando y bailando en una discoteca de Madrid. Porque además, es muy complicado que una cara tan conocida pase desapercibida entre los jóvenes y sus teléfonos móviles.



Inevitablemente, han aparecido en las redes sociales vídeos en los que se ve al presentador de Badalona dándolo todo el sábado en la discoteca. Y las imágenes se han hecho virales, con numerosos internautas, muchos de ellos de Lorca, reprochándole su actitud.





?? Jorge Javier Vázquez ha suspendido por motivos de salud, su función de #DesmontandoASeneca esta tarde en Lorca.



?? Hay imágenes que están por redes donde se le ve anoche en el Teatro Barceló dándolo todo con su amigo.



Seguiré informando en cuanto sepa a que se debe... pic.twitter.com/5SlNvWSmCQ — Alex Fernández (@alexfdz24) November 14, 2021

Ante las acusaciones,en la revista en la que colabora, Semana, asegurando que"Era una cosa de tarde. Salí a comer, entré a las 18.00 y salí a las 21.00. Únicamente estuve tres horas y me fui a mi casa. A las 22.00 ya estaba en la cama. Los vídeos pueden ser muy llamativos, pero cuando los pones en contexto no tienen nada que ver con lo que se puede llegar a pensar. Vida normal me vais a ver hacer. Ahora lo que tengo que hacer es esperar, pero no me voy a quedar en casa", anuncia el catalán.