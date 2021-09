Linda Evangelista, "brutalmente desfigurada" tras un retoque estético

La modelo Linda Evangelista, de 56 años, ha dado a conocer que ha sido "brutalmente desfigurada" tras someterse a un retoque estético "por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq". La cirugía resultó lo opuesto a lo prometido a la modelo canadiense, que asegura estar "irreconocible". El tratamiento al que se sometió era una criolipolisis para reducir la grasa, pero "aumentó las células grasas en vez de disminuirlas", por lo que ha quedado "deformada permanentemente", pese a dos intentos de posteriores cirugías correctivas.



"Estoy en un ciclo de profunda depresión, honda tristeza, y en las más bajas profundidades del autodesprecio. Me he convertido en una ermitaña", cuenta en el comunicado, en el que añade como "intento librarme de mi vergüenza y hacer pública mi historia. Estoy tan cansada de vivir de esta forma. Me gustaría salir por la puerta de mi casa con la cabeza bien alta, a pesar de que ya no me parezco a mí misma".