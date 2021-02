Elton John y Michael Caine animan a los británicos a vacunarse

El cantante británico, Elton John, y el actor de la misma nacionalidad, Michael Caine, se han unido para pedir a sus compatriotas que se vacunen contra el covid-19.



El sistema británico de Salud (NHS) ha publicado este miércoles un spot cómico con el que intenta evitar información errónea o teorías de la conspiración sobre la campaña de vacunación. hasta el momento, 12,6 millones de personas han sido vacunadas en Reino Unido y el objetivo es alcanzar los 15 millones esta semana.





Lights, camera, vaccine! ??



Thanks @eltonofficial and @themichaelcaine for encouraging people to get the #COVIDVaccine. (Sorry it didn't quite work out, Elton.) ?? pic.twitter.com/m0BIzKIu1b