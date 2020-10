Amaia Montero deja Twitter tras arremeter contra la Oreja de Van Gogh

Amaia Montero ha eliminado su cuenta de Twitter tras arremeter contra la Oreja de Van Gogh y su actual vocalista Leire Martínez. La cantante guipuzcoana cargó contra la banda y habló sobre su salida del grupo, tras lo cual acabó despidiéndose de la red social tras las críticas recibidas.



El origen de la trifulca fue el vídeo que un fan subió a Twitter. En él, se ve como en su colección de discos uno de los álbumes con canciones interpretadas por Amaia Montero aparecía con el autógrafo de Leire Martínez, tras lo cual, Montero enfadada, subrayaba que ella "jamás firmaría un disco que no le correspondiera".





Tras ello, los tuits de la cantante guipuzcoana haciendo referencia a su pasado en La Oreja de Van Gogh no cesaron:"Quiero pensar que la vida es justa que el tiempo pone a cada uno en su lugar que las caretas tarde o temprano se pudren y se caen y entonces es cuando se ve la verdadera cara y aunque ya vamos tarde no pierdo la esperanza de que ocurra, ese día descansaré y se hará justicia", empezó diciendo Montero en su primer tuit."Yo pertenezco a un tipo de personas radicalmente contrarias, con mis equivocaciones, mis aciertos, pero con las cosas claras. Y eso es difícil de aceptar para ciertas personas. Eso desgasta, desgasta mucho.", escribía Montero, tuit que finalizó asegurando que "prefiero morir de pie que vivir de rodillas".que todo el mundo me hace, y cuando cuento lo que ni siquiera podría ser el prólogo, me disparan a matar. No llevo el chaleco antibalas puesto, así que adelante. ¡Y no os dejéis nada, por favor!", añadió.Finalmente, tras numerosas críticas"Estar bien significa entre otras muchas cosas: no permitir que te insulten te vejen te hagan bullying etc como vengo demostrando últimamente... estoy en paz una paz que he encontrado después de atravesar un desierto que se me hacia infinito y en el que no vislumbraba ninguna salida", escribió.... si a alguien le interesa algo sobre mí estaré en Instagram (@amaiamonterooficial) los que me queréis sabéis que cualquier persona con sentido común haría lo mismo... Así que estoy segura de que me entendéis! Simplemente", finalizó la cantante.