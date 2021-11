El menú de Arguiñano para Navidad

El cocinero guipuzcoano Karlos Arguiñano ha recibido el Premio Nacional de Televisión tras tres décadas saboreando las mieles del éxito en la pequeña pantalla. Desde 2010 lo hace a diario a las 13.20 horas en Antena 3 con el programa 'Cocina Abierta'. Sin embargo, su idilio con la cocina comenzó hace más de 54 años, desde que tenía 19.

El chef más querido de la televisión ha vuelto a editar un libro de recetas. 'La cocina de tu vida' (Editorial Planeta) recoge platos "fáciles, rápidos y saludables", que según Arguiñano harán que la gente se anime más a cocinar. Precisamente de las miles de recetas que ha preparado durante su dilatada carrera en televisión, ha elegido las 950 que constituyen la cocina de su vida.

Karlos Arguiñano lleva más de 30 años en televisión. DNN

Además, el chef vasco hace hincapié en lo beneficioso que es cocinar en casa. "Es sano y barato", recalca después de criticar la comida precocinada. "No me creo que la gente no tenga diez minutos para hacer unos guisantes con jamón", argumenta con preocupación.

Arguiñano está muy preocupado por los elevados índices de obesidad infantil que existen en nuestro país y aunque asume que a él mismo le sobran tres o cuatro kilos, cree que todos deberíamos seguir un régimen "muy sencillo". "Hay que seguir la dieta CLM, es decir, comer la mitad", remarca. Según él, se trata de comer la mitad haciendo la misma comida.

El menú de Karlos Arguiñano para Navidades

Karlos Arguiñano ha querido compartir con los lectores de IN cuál es el menú que prepara en su casa por Navidad para Luisi, su mujer, sus siete hijos y el resto de la familia. En estas fechas, en las que celebramos las fiestas en compañía de nuestros seres queridos, el popular cocinero elige "un menú tradicional, con platos sencillos pero llenos de sabor". Además, recomienda adelantar un día antes parte del menú para disfrutar de la comida con el resto de la familia y, eso sí, recurrir a recetas que hayamos hecho con anterioridad. "No tratéis de innovar para sorprender a los comensales. Es mejor ir a lo seguro", afirma.

"En mi casa, por Navidad, siempre hay ensaladilla rusa, caldo de gallina y verdura. Normalmente cardo. De segundo solemos comer capón asado. Como suelen alcanzar los cuatro kilos por pieza y, como nos juntamos entre 30 y 35 en la mesa, solemos preparar tres o cuatro con unas buenas patatas asadas. Y de postre comemos postres de mi hijo Joseba y lo mismo que en todas las casas: turrones, mazapanes y otros dulces navideños", concluye.