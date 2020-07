José Andrés, ganador del Basque Culinary World Prize 2020 por "la respuesta contundente y global" al covid-19

El chef José Andrés ha sido galardonado con el Basque Culinary World Prize 2020 por "la respuesta contundente, global e inspiradora" a la crisis generada por el covid-19 que ha ofrecido a través de World Central Kitchen, como ejemplo de "un esfuerzo colectivo sin precedentes en la gastronomía, del que han sido parte cocineros en el mundo entero".

El jurado ha determinado que José Andrés "encarna de manera contundente la implicación de la restauración a nivel internacional en tiempos de covid-19". "La fuerza, rapidez y eficacia en la actuación ante la crisis, además, ha inspirado a diferentes profesionales que se han implicado en diversas actuaciones y han puesto en marcha programas orientados a la reactivación del sector", destaca.

En medio de "circunstancias excepcionales", BCWP anunciado este jueves un ganador y 10 menciones especiales, reconociendo "el valor de la gastronomía como sector afectado pero también como sector implicado en la reconstrucción que reclama la actual contingencia".





MENCIONES ESPECIALES

Además de José Andrés, el jurado reconoce la labor de 10 chefs otorgando 10 menciones especiales a Mariana Aleixo, por su trabajo en la mayor favela de Rio de Janeiro con Maré de Sabores; Elijah Amoo Addo, por "redoblar esfuerzos" en Ghana a con su Food for All Africa. Greg Baxtrom, por liderar impulsos gremiales y asistenciales en Nueva York. Simon Boyle, por el socorro brindado a grupos desfavorecidos en Londres con Brigade.

También a Tracy Chang, por "usar su creatividad para conectar las capacidades de restaurantes en Estados Unidos con la necesidad de acceder a alimentos de grupos afectados por la crisis" con Off Their Plate y Restore Us, y al colectivo Ghetto Gastro (integrado por los chefs Jon Gray, Pierre Serrao, Lester Walker y Malcolm Livingston), por la "intensa lucha en pro de una mayor diversidad e inclusión racial en la gastronomía que con las protestas BLM solo profundizan".

Además, han sido reconocidos David Hertz, por la transformación de Gastromotiva en banco de alimentos y facilitador de iniciativas de todo tipo en comunidades populares de Brasil y México donde además instaló las llamadas Cocinas Solidarias; Ed Lee, por el "inspirador" trabajo comunitario en favor de los empleados de la restauración todo Estados Unidos; Juan Llorca, por ayudar a los padres durante el confinamiento con la alimentación de sus hijos; y Nicole Pisani por la red de voluntarios con la que ha venido brindando alimentos a jóvenes cuya alimentación depende de lo que reciben en de cantinas escolares todavía suspendidas.

WCK





WORLD CENTRAL KITCHEN

José Andrés, a través de su organización World Central Kitchen (WCK), ha movilizado a profesionales del mundo de la restauración "en un despliegue sin precedentes, en el que la cooperación y cocreación establecida junto con liderazgos locales ha sido determinante".

Desde que la pandemia comenzó a golpear abiertamente en marzo, el chef asturiano afincado en EEUU activó World Central Kitchen, no solo en ciudades en todo norteamérica sino también en España.

Dueño de una amplia cadena de restaurantes en Estados Unidos, Andrés apunta que "solo quienes trabajan en el sector de la restauración pueden ayudar a reactivar la economía mientras se reconstruyen, al mismo tiempo, las comunidades". Fundada hace diez años, WCK ha intervenido en multitud de países y ha movilizado a miles de voluntarios y cocineros de todo el mundo.

Además, el chef "lleva años promoviendo reformas migratorias y mejoras laborales en el sector de la restauración, consciente de que la cocina puede ser un motor de cambio social".