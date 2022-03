Una plataforma de hielo colapsa en la Antártida en solo dos semanas

El colapso este mes de marzo de una plataforma de hielo en la Antártida Oriental ha remodelado una parte del paisaje antártico donde alguna vez se pensó que el hielo glacial costero era estable.



Es relativamente común que las plataformas de hielo en la Antártida generen icebergs. Es menos común que una plataforma de hielo se desintegre por completo. En esta plataforma de hielo han ocurrido ambas cosas, según imáganes de satélite de la NASA.



El cambio sucedió rápido. A principios de mes, la plataforma flotante alimentada por los glaciares Glenzer y Conger seguía intacta. A mediados de mes, se había derrumbado. Imágenes adquiridas por el instrumento Operational Land Imager (OLI) en Landsat 8, muestra la plataforma antes y después de que se desintegre.





The progression of the collapse as witnessed by the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (#MODIS) on NASA's Terra and Aqua satellites: pic.twitter.com/DaHQd03qwu