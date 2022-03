Atacan a Marta Riesco tras sus primeras fotos junto a Antonio David

Marta Riesco ha hablado abiertamente en El programa de Ana Rosa tras protagonizar junato a Antonio David la última portada de la revista Semana con las primeras imágenes de ambos juntos tras cinco meses sin mostrarse como pareja en público y que se descubriera su relación sentimental. "Hemos estado un tiempo evitando hacer ciertas cosas. Él tenía que hacer sus cosas y queríamos hacer el menor daño posible hasta que viéramos que era el mejor contexto para exponerse", ha dicho Marta Riesco ante sus compañeros.

Pero las reacciones de sus compañeros de cadena y de algunos familiares no han sido del todo positivas.

Por la mañana, Marta Riesco ha tenido un enfrentamiento con Alessandro Lequio, quien lleva tiempo criticándola y motejándola como "la amante". Así, la periodista de Tele 5 ha saltado directamente contra él. "Estoy harta de los descalificativos, estoy harta de que me llames amante. El que más sabe de amantes de España eres tú y me pareces que eres el primero que no deberías referirte a ese término para hablar conmigo que soy tu compañera y, además, puedo considerar que amiga", le increpaba.

Lanzada contra Alessandro Lecquio, le ha reprochado ser un mal ejemplo a seguir. "Has hecho daño a muchas mujeres y has cometido muchos errores a lo largo de tu vida, no eres ejemplo de nada. No estás sentado aquí por tu trabajo y deberías ser el primero en callarte para hablar de mí", concluyó muy indignada aludiendo a una información que se publicó en su día acerca de una presunta infidelidad por parte del colaborador.

"Sí, te recuerdo que hace un par de años en este mismo programa durante muchos meses se habló de mi mujer, de la relación de mi mujer y hablando de ella como una cornuda", le respondió Lequio. Marta Riesco quiso ahondar más en el pasado y le preguntó acerca de qué pasó al respecto. "Que puse una denuncia", respondió.



Por la tarde

Pero no ha sido la única polémica del día. Por la tarde, en Sálvame se han hecho eco de la reacción de Raquel Moreno, hermana de Olga, la de momento esposa de Antonio David aunque ya están separados. Raquel ha acudido a las redes sociales. "Se cree la Pantoja, los focos hacia mi persona", "chica, baja un poco de la nube. Presentación del disco y portada de Marta Riesco. De venta en el top manta próximamente", ha dejado por escrito. El presentador Jorge Javier Vázquez no ha dudado en invitarla al De Luxe.

Belén Esteban también ha metido baza en la polémica y ha manifestado que "me parece un engaño por parte de lo dos. Tampoco entiendo el papel de Olga porque creo que demasiado bien se está portando, debería decir: 'Hasta aquí". "A mí me parece muy bien que se hayan enamorado, pero no entiendo muchas cosas. No entiendo el engaño que está haciendo Antonio David de familia todavía unida", ha concluido tras ver a Rocío Flores guardando silencio ante las preguntas de los reporteros.

Más allá ha ido María Patiño, que tampoco se ha cortado a la hora de hablar de la polémica pareja Flores-Riesco. "Estás muy desubicada, ¿tú sabes lo que es la humillación y la vejación?", le ha preguntado María Patiño a Riesco. Se ha dirigido directamente a ella: "A los compañeros que les echan en cara que no te han defendido, ¿qué tienen que mentir? Para no decir lo que tú decías en privado que llevas dos años con él y les has pedido que mintiesen en tu nombre. ¿Y sabes lo que hace un buen periodista? O callarse o no contar una mentira".

Lo que parecía un día plácido en el que lo romántico iba a protagonizar una jornada rosa, se ha convertido para la pareja de Antonio Flores y Marta Riesco en un pin pan pun sin piedad.