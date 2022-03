Marta Riesco revela dónde quiere casarse con Antonio David

Desde que saliera a luz su relación con Antonio David Flores, Marta Riesco no se ha cansado de repetir que quiere seguir ejerciendo su profesión de periodista y no quiere ser personaje ni hablar de su vida personal, sin embargo, desde entonces aún no ha parado de hablar de su noviazgo cada vez que puede.



Este lunes ha vuelto hacerlo en 'Ya son las ocho', el programa de Telecinco presentado por Sonsoles Ónega en el que la reportera colabora.



Marta Riesco ha dejado claro que le gustaría formar una familia con el padre de Rocío Flores y lo primero que quiere hacer es casarse con él.



La periodista ha desvelado también el lugar en el que le gustaría celebrar su enlace.





¿DÓNDE QUIERE CASARSE MARTA?

Todo comenzó hace unos días, cuandoley si era cierto que quería casarse.", respondía Marta, sin dudarlo.Ahora, ha decidido revelar dónde le gustaría casarse en 'Ya son las ocho'. Aprovechando una noticia sobre la mansión que quiere vender Donald Trumpdejando a sus compañeros boquiabiertos.Al parecer,y aunque aún no hay imágenes de ambos dando rienda suelta a su amor por las calles de Madrid, también es cierto que ya no se esconden como hacían durante los inicios de su romance.El ex guardia civil entra y sale de casa de su novia con naturalidad e incluso conoce a los vecinos de la reportera.Aunque aún no hay confirmación oficial,, pero por el momento sigue centrada en su trabajo., pero no quiero exponerme de esta manera. Me siento con fuerza y espero que se me sigan dando las oportunidades.. He llegado aquí por mí misma y porque tengo talento en ciertas cosas.", declaraba tras conocerse su noviazgo con Antonio David.