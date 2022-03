Marta Riesco hace una sorprendente confesión, quiere casarse con Antonio David

Hace ya unos meses que Marta Riesco pasaba de ser solo una reportera a convertirse en personaje debido a su relación con Antonio David Flores.



Riesco siempre ha asegurado que quiere mantenerse al margen y seguir ejerciendo su profesión sin sobrepasar la raya, sin embargo, parece que sus palabras no se corresponden con sus actos y es que desde que se hiciera público su romance no ha dejado de hablar sobre su pareja y sus planes.



La última vez que lo ha hecho ha sido este miércoles, 9 de marzo, cuando ha reaparecido en el programa presentado por Sonsoles Ónega, 'Ya son las ocho'. Antes de entrar en el plató, la periodista ha sido interceptada por Jorge Javier Vázquez que ha querido hacerle unas preguntas acerca de su relación con el padre de Rocío Flores.



"¿Estás segura de en dónde te estás metiendo?", le decía el presentador de 'Sálvame', a lo que Marta contestaba que estaba muy segura de lo que estaba haciendo y le pedía a Jorge Javier que dejara de llamar 'El Penas' a su novio, Antonio David Flores.



Tras aclarar ese punto, Vázquez ha querido saber si "¿es verdad que te quieres casar?", una cuestión sobre la que la reportera era de lo más sincera: "Oye pues sí. ¿Por qué no?€ Claro que me quiero casar. Tengo muy claro lo que estoy haciendo".







Una vez zanjada la conversación con el conductor de 'Sálvame', Marta Riesco comenzaba su participación en 'Ya son las ocho', donde, que había estado atenta a las palabras de Marta,, contestaba la reportera de 'El programa de Ana Rosa' cuando la presentadora le preguntaba por la posible boda entre ella y Antonio David.: ". Me siento con fuerza y espero que se me sigan dando las oportunidades.. He llegado aquí por mí misma y porque tengo talento en ciertas cosas.o", aseguraba la periodista.Parece que la pareja ha superado la crisis que atravesaban, y de la que tanto se ha hablado en los platós de televisión y han salido reforzados del bache.Al margen de su pareja,': "", afirmó.