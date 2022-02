Rocío Flores y Manuel Bedmar han puesto fin a su relación tras seis años juntos

Rocío Flores y su novio, Manuel Bedmar, habrían decidido poner fin a su historia de amor tras casi seis años juntos debido al desgaste de la relación, tal y como informa la revista 'Semana' por fuentes cercanas a la protagonista.





ROCÍO FLORES ROMPE CON SU NOVIO

NO LEVANTA CABEZA

La hija de Rocío Carrasco y el que hasta ahora ha sido su pareja, al parecerdesde el pasado mes de septiembre, además a este causa tambiéntelevisiva, que podrían estar haciendo que la joven se planteara, algo queLa noticia ha pillado a todos por sorpresa y es que, de confirmarse, por el momentoal respecto, sería una de las rupturas más inesperadas del mundo del corazón.entre la pareja que mantenía un romance desde hace años, ya una casa situada en una exclusiva urbanización malagueña y el pasado verano el joven decidiera grabar en su piel, a modo de tatuaje, el nombre de la nieta de Rocío Jurado.Esta, sin embargo, puede que esta vez la ruptura sea definitiva.s, y aunque conserva las fotografías y mensajes en su perfil, tras la que su novio desaparece por completo de la cuenta de la televisiva.Si se confirma, esta supondráque no deja de acumular malas noticias y disgustos desde hace más de un año.Todo comenzó conen el quepronuncia unas explosivas declaraciones sobre ella, y desde entonces todo ha ido de mal en peor.en todos estos meses, en las que ella se ve involucrada y, de hecho, las últimas palabras de Carrasco terminaron con su hija hecha un mar de lágrimas en 'El programa de Ana Rosa': "La puerta sigue cerrada. Ya es tarde. Lo tengo presente desde hace muchos años.... Me veo sometida a una presión... que", admitía la sobrina de Gloria Camila.Además, a los disgustos por las palabras de su progenitora,, quien fuera su mujer durante veinte años y que es como una madre para Rocío,del ex guardia civil