La conversación más importante de la infanta Cristina y Pablo Urdangarin, al descubierto

El culebrón Urdangarin sigue sumando capítulos. Hace justo un mes que la prensa del corazón se paralizó tras la publicación de las imágenes más comprometidas del todavía marido de la infanta Cristina con una, por aquel entonces, desconocida mujer, Ainhoa Armentia.



Desde entonces, son pocos los miembros del círculo cercano tanto del ex deportista como de la hermana de Felipe VI, que no se han pronunciado al respecto de una forma u otra.



Poco después de que saliera a luz la portada, algunas personas cercanas a Cristina de Borbón contaron cómo se encontraba, la familia de Ainhoa Armentia y la madre de Urdangarin también han tenido unas palabras para la prensa, aunque no quisieron opinar al respecto.



Quién sí quiso opinar fue uno de los hijos del aún matrimonio, Pablo, que se ganó el cariño de todos por su educación y sus palabras ante los medios y dejó claro que los asuntos que hubiera que tratar se hablarían en la intimidad familiar.





LA DETERMINANTE CONVERSACIÓN DE LA INFANTA CRISTINA Y SU HIJO

, siempre han sido l, su bienestar está por encima de todo y dejó claro desde el principio del escándalo que lo único que quería eraEste miércoles la revista 'Lecturas' publicaba en exclusiva la versión de la infanta Cristina sobre este asunto y reveló algunos detalles desconocidos hasta el momento.En su afán por que el escándalo afectase lo menos posible a sus hijos, l, en la que al parecer les. Además, también aprovechó la charlas que mantuvo con ellos para adelantarles como se van a suceder los acontecimientos a partir de ahora y, y en él estuvieron presentes tres de sus cuatro hijos,, sin embargo,, el más conocido de ellos, no pudo estar presente debido a sus compromisos en la ciudad Condal como jugador del Barça Balonmano, y ha tenido que esperar a este fin de semana para poder mantener una conversación cara a cara con su madre.Pilar Eyre, relata en la exclusiva del citado medio quedesde que se destapara el escándalo fue cuando, Ainhoa Armentia, Según la periodista, la segunda hija del rey emérito "" tras las palabras del joven.Ahora, unas semanas después de aquello,y han mantenido una larga charla en la que doña Cristina, al igual que lo había hecho con sus otros hijos, cuál esTal y como informa el mismo medio,y se muestra firme en su decisión de seguir adelante con el divorcio.