Eva González, viral en redes posando en el paraíso

El paraíso tiene muchos significados y cada uno lo entiende a su manera, sin embargo, son muy pocos los que no estarían de acuerdo con que una playa del Caribe de arena blanca, con palmeras y horas y hora de sol se acerca bastante a una buena definición de la palabra.



Eva González, sin duda, es de las que piensa que es casi un sinónimo y mientras espera que los días de verano lleguen a su tierra natal, Andalucía, ha decidido hacer una pequeña escapada y adelantarse a la estación más esperada del año.





UN POSADO VIRAL

y ha dejado sin palabras a todos sus seguidoresdesde su particular paraíso, en el quey buena temperatura.Hace solo unas semanas, concretamente la de, el Salón Internacional de la Moda Flamenca, un lugar que considera su casa."Volver aquí, a esta pasarela que me vio nacer profesionalmente.", comentaba Eva en su última parada antes de partir rumbo a unas idílicas vacaciones.Ahoradel queen una foto que", escribe la conductora de 'La Voz' al lado dede fans y amigos que ponen de manifiesto la envidia sana que sienten hacia ella en estos momentos."Llévame contigo", le pedía, mientrasle recordaba que es una "suertuda", mientras la diseñadorale dedicaba un piropo a su físico: "Tipazo", y la hermana de la protagonista,, le recordaba lo mucho que la quiere: "Te amo. Disfruta a tope que te lo mereces".Aunqueen el que se encuentra, algunos dey hay quién incluso asegura que estáNo sabemos si ella aclarará o no las dudas de sus fans, lo que sí es seguro es quey está, que soplará las velas