Omar Sánchez cuenta su versión: "Anabel Pantoja dejó de necesitarme a su lado"

El pasado 30 de enero saltaba la noticia, en el plató de 'Viva la vida', acerca de una posible separación entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Tan solo veinticuatro horas después, la protagonista se sentaba en 'Sálvame' para confirmar la noticia y asegurar que se había desenamorado y había sido ella quién había tomado la decisión, aunque desmentía que hubiera terceras personas.



El matrimonio se separaba tan solamente cuatro meses después de su boda, celebrada en la isla de La Graciosa el pasado 1 de octubre, un enlace que se encontró con todos los problemas posibles y tras ver el desenlace tal vez eran señales de que esa boda nunca debió haberse celebrado.



Sea como fuere, ahora le ha tocado el turno al otro protagonista de la historia, Omar Sánchez, que tras diez días ha decidido dar su versión de los hechos en una exclusiva concedida a la revista 'Semana'.





LA VERSIÓN DE OMAR

"MEREZCO A ALGUIEN QUE ME QUIERA"

UN SUCESO EN CANTORA HIZO TAMBALEAR LA RELACIÓN

Omar Sánchez ha contado su versión sin tapujos ySegún el canario, Anabel Pantoja, y detalla que comenzó a darse cuenta del cambio a su vuelta de 'Supervivientes': ". Había conocido a. Es muy conocida como 'influencer' y se rodea de gente", asegura el surfista que confirma que tanto el móvil como las redes sociales han sido los detonantes de muchas discusiones entre ellos.Por otro lado, Omar está convencido de que Anabel "", y deja claro que no se encuentra para nada en el mismo punto que su ya expareja: ". Estoy afectado y me duele todo lo que está pasando, porque la he querido y la quiero mucho.. Yo necesito sanarme y ojalá algún día seamos amigos. De momento, he pedido que no hablemos y", cuenta sobre su situación personal y pone fecha al día de la ruptura, un par de días después de Reyes.Además, también habla del shock que supuso para él ver como la sobrina de Isabel Pantoja vaciaba la casa que habían compartido: ", porque sé que han sido años muy bonitos", de hecho asegura que aún no está preparado para verla ni siquiera en televisión, ya que él pensaba que podrían arreglar las cosas: "", sin embargo, ". Ahí se me viene el mundo abajo y ya sé que", confiesa el de Gran Canaria.Otro de los temas que Omar Sánchez ha tratado en la entrevista ha sido el de la paternidad. El surfista ha admitido que "", algo que no supone ninguna sorpresa, ya que la colaboradora de 'Sálvame' lo ha dejado más que claro en varias ocasiones. No obstante, entre las declaraciones de Omar hay una que ha llamado especialmente la atención, aunque no está relacionada con el tema de los hijos, al menos en sentido estricto.Sánchez asegura que "", sentencia con un dardo directo hacia su ex que dará mucho que hablar en los próximos días.que Omar Sánchez ha soltado a lo largo de la entrevista hayy rodeado por un gran misterio.El canario desvela que "", sin embargo, aunque no ha querido entrar en detalles ha dado a entender que está relacionado con el episodio que contó la propia Anabel en el que dijo no haberse sentido apoyada por su pareja.. Esa es su versión y, bueno, yo a una persona a la que quiero tanto", señala Omar mientras declina profundizar más en el tema porqueentre ellos dos.Como conclusión final, el exmarido de Anabel, asegura que ahora está convencido de que tendría que haber dejado la relación antes: "", afirma.