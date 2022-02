Kiko Rivera vuelve a arremeter contra Isa Pantoja y asegura que "quiso cortarse las venas"

La guerra del clan Pantoja lleva más de un año copando portadas, titulares y programas de televisión. Kiko Rivera se ha propuesto cortar todo tipo de relación con sus familiares, pero sigue hablando y arremetiendo contra ellos a golpe de exclusiva y talonario.



Primero fue su madre, Isabel Pantoja, a la que tildó de mala madre y aseguró que lo había engañado, se había aprovechado de él y había jugado con su herencia, los bienes que heredó de su padre, Paquirri.



Más tarde comenzó la batalla con su prima, Anabel Pantoja, entre otras razones por no posicionarse en el conflicto que, en esos momentos, él mantenía con la tonadillera, y terminó incluso sin acudir a la boda de la sevillana celebrada en Canarias hace cuatro meses.



Ahora, parece que el nuevo blanco del Dj es su hermana, Isa Pantoja. No es la primera vez que tiene rencillas con ella, su relación ha pasado por altibajos a lo largo de los años, pero ahora ha decidido romper definitivamente con Isa y ha asegurado que no la considera parte de su familia.





LA DURA CONFESIÓN DE KIKO

TAMBIÉN HABLA DE SU MADRE

ha concedido una entrevista a la revista 'Lecturas' en la quey, especialmente, con la que da por zanjada su relación ysucedido eny protagonizado por Isa Pantoja.Entre los detalles que da durante la entrevista, el hijo de Isabel Pantoja. Según el Dj, Isa habría intentado quitarse la vida cortándose las venas dentro de Cantora hace unos años, algo que él impidió:", afirma.Además, arremete contra la joven asegurando quey deja claro que, exclama indignado.Isa Pantojade la exclusiva de Kiko., que hace unos días rescindió su contrato con Universal,con la que sigue sin mantener ningún tipo de relación., relata Kiko en 'Lecturas', en relación con el episodio en el que su hermana intentó autolesionarse.En el terreno profesional,y convivirá unos días con los concursantes deen la casa de Guadalix de la Sierra.El Djy disfrutará de la experiencia hasta el próximo domingo, unos días en los que, reality en el que quedó finalista junto a su mujer,