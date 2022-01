Sale a la luz cuánto dinero tiene ahorrado Britney Spears 

Britney Spears es una de las cantantes más famosas del planeta, sin embargo, hasta hace unas semanas no ha podido empezar disfrutar de la fortuna que ha amasado a lo largo de toda su carrera.



Durante los últimos trece años ha sido su padre quién ha estado gestionando su dinero debido a que ejercía la tutela sobre ella.



Tras el movimiento 'Free Britney' creado por los fans de la artista, el juicio celebrado en Estados Unidos le devolvía la libertad y el control sobre su vida, dejándola decidir sobre cosas tan simples como usar dinero en efectivo.







¿CUÁNTO DINERO TIENE BRITNEY?

LA BATALLA CONTRA SU HERMANA

Ahora que Britney ya puede manejar sus finanzas,que la intérprete de 'Baby one more time'Ella nunca se ha pronunciado acerca de la cantidad, peroque concluye que la fortuna de la 'Princesa del Pop'Sin embargo,y sitúa que l, una cantidad que, según este medio,durante todos estos añosLos gastos derivados de los juicios ascendieron, solo teniendo en cuenta el sueldo de su abogado, a los 520.000 dólares anuales y la suma total deSin embargo, parece queHa ganado la guerra contra su padre, pero parece que podría estar, Jamie Lynn Spears,, ya que Britney no se ha tomado muy bien lo que cuenta su hermana.Tras varios cruces de acusaciones,y, según Page Six,redactada por su abogado, Mathew S. Rosengart,si no deja de utilizar su imagen para promocionar el libro."Tras haber estado durante trece años bajo una tutela que la despojó de sus derechos civiles y sus libertades fundamentales,", reza la carta y advierte de que algunas declaraciones de la menor de las Spears podrían ser objeto de denuncia:"Britney fue el sostén de la familia y también te apoyó.o", apunta y concluye solicitando a Jamie Lynn que no nombre a Britney: "Si no lo haces o la difamas,", asegura el texto.