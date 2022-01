El cambio de look más atrevido de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche nunca dejará de sorprendernos. Su naturalidad, sus innumerables looks para las Campanadas o su última aventura, un cambio de look, la convierten en noticia por una razón u otra.



Tras el 'falso' cambio de look que lució la pasada Nochevieja, en la que apareció en la Puerta del Sol como si realmente se hubiera rapado el pelo, ahora al fin se ha decidido y esta vez el cambio es real, aunque no el que estás pensando.



La colaboradora de 'Zapeando' se ha realizado un atrevido cambio en su característica melena castaña y le ha añadido un toque de color que no ha dudado en mostrar en sus redes sociales.





¡TODO AL ROSA!

Mostrando su emoción por el cambio de look que acaba de realizarse,Así, la televisivaque se han atrevido a teñirse total o parcialmente sus melenas de rosa comoentre muchas otras, y se ha sumado a lay se ha teñido algunos mechones de su larga melena castaña de este llamativo color.Ahoraque, por lo visto,, sino todo lo contrario, l, escribía Pedroche junto a la publicación en la que presumía de su nuevo look.El post no ha tardado en llenarse de opiniones al respecto, la mayoría de ellos llenos de piropos hacia la de Vallecas:, escribía uno de sus seguidores, o, eran algunas de las buenas palabras que se podían leer entre los comentarios.Sin embargo, tratándose de un personaje público y, además, de alguien tan popular como Cristina Pedroche,y en esta ocasión tampoco se han hecho esperar., o, eran los nimios argumentos a lo que se agarraban sus haters para criticarla una vez más.Dentro de sus 'followers' también ha habido, en esta ocasión, un tercer grupo. Algunos de sus fans se encontraban algo confusos, parece que no se habían dado cuenta de que el rapado que Cristina lució el 31 de diciembre no era real y no entendían cómo de repente volvía a tener melena y por ello dejaron algunas frases como, ponía una de sus seguidores. Sin embargo, parece que tras este post los más despistados ya han podido entender, por fin, lo que había ocurrido, aunque no sabemos si el nuevo look de Pedroche ha sido de su agrado.Pero hay algo de lo que sí estamos seguros,