Así es Ainhoa Armentia, la mujer con la que pasea Iñaki Urdangarin

Ainhoa Armentia, así se llama la mujer más buscada del momento, y en la que se centran todas las miradas este jueves.



Ella es la misteriosa rubia que aparecía ayer en la portada de la revista 'Lecturas', durante un romántico paseo junto a Iñaki Urdangarin, unas imágenes que se han convertido en la mayor revolución del mundo del corazón.



Pero, ¿quién es ella?





ASÍ ES AINHOA ARMENTIA

PRIMERAS IMÁGENES DE AINHOA

, tiene, once menos que el ex jugador del Barça Balonmano, y trabaja en el mismo bufete que el todavía marido de la infanta Cristina.Precisamente, ambos son empleados del bufete Imaz y Asociados, y por lo visto, según se puede comprobar en las redes sociales especializadas en empleo, Ainhoa. Se define comoy "e, con iniciativa y capacidad de organización y gestión", y, con una "alta capacidad de relación, disponibilidad para viajar y gran capacidad de trabajo, entusiasmo y energía".para enfrentarse a las situaciones derivadas de la salida a la luz de sus comprometidas imágenes junto al ex duque de Palma., Armentia, aunque según algunas informaciones ya habría puesto en marcha su separación,menores de edad.La nueva 'novia' de Urdangarin, por primera vez, cuándo abandonaba su puesto de trabajo junto a otras compañeras.Sin embargo,. La gasteiztarra acudía este jueves, 20 de enero, al bufete en el que trabaja, al que llegaba cuatro minutos más tarde que Iñaki, yPor el momento,, aunque no parece que se haya visto especialmente intimidada por la situación y