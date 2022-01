María Pedraza y Álex González se hacen la foto más buscada de Instagram durante sus vacaciones en el paraíso

María Pedraza y Álex González son la pareja del momento. No pueden estar más felices y enamorados y sus fans están más que encantados viéndolos juntos, todo un sueño hecho realidad.



No es raro verlos disfrutar de planes y escapadas juntos, pudimos verlos viviendo la magia de Disney y hace muy poco tiempo que se han mudado y ya viven juntos en su nuevo hogar, y ahora que lo han dejado todo en orden en su recién estrenada casa, han decidido hacer una escapada de lo más romántica.





MALDIVAS, EL PARAÍSO

LA FOTO MÁS BUSCADA

El país asiático es conocido por sus islas de coral, sus lagunas azules, sus arrecifes y, en definitiva, unos paisajes que te hacen creer que has llegado de verdad al paraíso.Durante su estancia allí,de sus vacaciones, empezando por el increíble resort a orillas del mar que se ha convertido en su hogar estos días.en las que se puede ver las cristalinas aguas del Índico o el magnífico desayuno con el que cuenta su hotel.como los paseos en bicicleta de los que han podido disfrutar por los típicos caminos cubiertos de madera que hay en el destino vacacional.Además,al verlos lucir sus mejores looks estivales en los que no han faltado bikinis y bañadores, mientras en Europa aún sufrimos las bajas temperaturas propias del invierno.Sí, ella también es humana yProbablemente, casi todo el mundo lo tenga claro, se trata de, mientras caminas al mismo tiempo., ha supuesto toda una revolución entre sus fans a los que les ha encantado el post de la actriz protagonizado junto a su novio.Tras este idílico viaje, los seguidores de la pareja ya están pensando en cuál será el próximo destino con el que los sorprendan los enamorados, y es que esta no es su primera escapada.dónde además de esquiar se mostraron de lo más cariñosos y no escatimaron en besos y abrazos.y también se les pudo ver en Arabia Saudí, aunque en ese caso fue por motivos más profesionales.