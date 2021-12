Christian Gálvez rompe su silencio tras su separación de Almudena Cid

Christian Gálvez y Almudena Cid sorprendían hace apenas una semana con la noticia de su separación, la gran sorpresa de la prensa del corazón este 2021.



UNA RUPTURA INESPERADA

LAS PRIMERAS PALABRAS DE CHRISTIAN GÁLVEZ

dejando a todo el mundo sorprendido.tras once años de matrimonio.Un divorcio totalmente inesperado, sobre todo, si nos basamos en las declaraciones de amor que ambos compartían con mucha frecuencia en sus redes sociales incluso unas semanas antes de tomar la decisión., pero ahora, algo que habían preferido llevar con la máxima discreción y aunque intentaron esforzarse para solucionar sus problemas finalmente no pudo seren una romántica ceremonia, t, el programa que Christian Gálvez presentaba en Telecinco.Tras la ruptura,y hasta ahora ninguno de los dos había roto su silencio respecto al fin de su relación.El primero en hacerlo ha sido el presentador de televisión que ha querido compartir unas palabras a través de sus redes sociales.y contar cómo se siente en estos momentos.El de Móstoles:"Gracias a todos por el cariño y el respeto mostrado estos días y, en especial, a mis 9 rosas" escribía Christian en el pie de foto: "Estoy tremendamente agradecido por todo lo vivido y aprendido hasta el momento. Y ahora, poco a poco se instalará en mí la ilusión por todo lo que me queda por vivir y aprender" apuntaba explicando que aún no ha terminado el duelo por su separación, pero está dispuesto a recuperar la ilusión y seguir adelante.hacia el presentador, entrelos que encontramos algunos como los deentre muchos otros amigos compañeros, como la periodistaque le dejaba a Gálvez unas palabras llenas de esperanza:le decía.Además, también ha recibido muchos mensajes de sus fans que han ayudado a que