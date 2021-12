María Forqué escribe una emotiva carta para despedirse de su madre

Hace tan solo unos días, María Forqué utilizaba su cuenta de Instagram para compartir unas bonitas palabras respecto al fallecimiento de su madre, la actriz Verónica Forqué: "La muerte no existe. Ahora mi madre está conmigo" escribía junto a varias fotografías en las que parecía su progenitora.



Tras la muerte de la intérprete, a su funeral acudieron multitud de amigos y rostros conocidos, pero también gente anónima que quería despedirse de Verónica, sin embargo, una ausencia llamó entonces la atención, la de su hija María.



Una semana después de las primeras palabras sobre la pérdida de su madre que María Forqué compartió en redes sociales, ha escrito una emotiva carta sobre la actriz., un bonito gesto que la artista ha hecho a iniciativa de la propia cabecera, que fue la que planteó a María la invitación.La hija de Forqué, su forma de entender la vida y sobre todo cómo entiende la muerte.María Forqué ha querido empezar su carta con una rotunda afirmación: "" reza el inicio del texto."No se ha ido, solo está en otra habitación. No tiene cuerpo, pero su energía está más presente que nunca, porque ahora es omnipresente." continúa explicando María sobre su forma de entender la muerte.A lo largo de las líneas, la artistapara brillar en otra realidad inmortal, y de cómo los que se quedan tienen que entender su decisión aunque sea dura: "De nuevo, debo recordar que ella vino a dar luz. Ya no se veía capaz de darla como ser humano en la Tierra y decidió irse a un plano más elevado, y no material, para seguir con su misión de llenarnos de luz." asegura María., que la reencarnación sí; que el cuerpo humano es solo eso, un cuerpo, que transporta lo que realmente somos y viaja infinitamente por el universo" cuenta la hija de Verónica en su carta sobre las enseñanzas que compartía con su madre y su visión del mundo.Además, también ha querido reivindicar el respeto hacia el derecho de cada uno a acabar con su vida cuando lo desee, puesto que es su propietario: "¿Por qué alguien no puede acabar con su vida, si es suya? Quién mejor que uno mismo para decidir que no quiere seguir más en este juego e irse al siguiente. Tengamos respeto" y: "Lo que hay que observar es la vergüenza asociada a la salud mental; hay que normalizarla como normalizamos tener un constipado.. ¡Cómo no vamos a tener problemas mentales en esta sociedad de consumismo, llena de gente arisca y egoísta! Sería antinatural".María Forqué ha querido cerrar su carta para la revista 'Shangay' incidiendo en la continuidad que para ella supone la muerte. Según su punto de vista, "; sustituye la pena por alegría, la que yo siento porque€ Ha vuelto a nacer en un nuevo estado donde es feliz y su luz es infinita, más grande que en la Tierra. Su potencial está ahora al cien por cien;" concluye.