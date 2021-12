David Valldeperas enamorado de Miquel Valls, reportero de 'El programa de Ana Rosa'

David Valldeperas cierra el año dando una nueva oportunidad al amor tras unos meses un tanto complicados. El director de 'Sálvame' mantiene una excelente amistad con la presentadora Carlota Corredera y ha sido precisamente en un encuentro con ella, dónde se ha descubierto quién es su nueva pareja.



APERITIVO CON CARLOTA CORREDERA

QUIÉN ES MIQUEL VALLS



UNA PREGUNTA INCÓMODA

UNOS MESES COMPLICADOS PARA VALLDEPERAS

algo tan común como. En el lugar elegido se pudo ver a la gallega junto a su marido, Carlos de la Maza y su hija Alba, además de otros amigos entre los que se encontrabaEl afortunado no es otro que, programas de la productora 'Unicorn' rival de 'La fábrica de la tele', empresa que produce 'Sálvame', aunque esto no ha sido un impedimento para que ambos forjen una bonita relación.El reportero de Ana Rosa, un municipio de la provincia de Tarragona, y elMiquel estudió periodismo y no para de trabajar, ya queen la televisión autonómica privada catalana, 8TV.Sin embargo, al joven, y es que aunque intenta llevar su vida privada con la mayor discreción han salido a la luz unas imágenes en las que podría estar besándose con David Valldeperas.Ya se sabe que los rumores corren cómo la pólvora, y tras las primeras evidencias de una posible relación entre el director de 'Sálvame' y el periodista, lde este último. Ana Terradillos y Patricia Pardo intentaban sacarle algo de información: "Miquel, hoy te veo diferente...", le preguntaban, mientras Valls intentaba salir del aprieto como podía: "Hay un fallo en la conexión y no os escucho bien" respondía a la pregunta de sus colegas.Hace un tiempo, e, su pareja durante diez años, un hecho que provocó algunas consecuencias como la separación de su grupo de amigos. Carlota Corredera no dudó en permanecer al lado de Valldeperas, mientras Paz Padilla apostó por su amistad con Viqueira, unas decisiones que no fueron a mayores debido a que los ex siguen manteniendo una buena relación.Tras su ruptura, el verano de 2021 también fue complicado para David queLa primera llegó en junio conderivada del cáncer que padecía, y tan solo dos meses después,, un duro momento en el que su expareja no dudó en acompañarlo.Ahora parece que todo lo malo ha quedado atrás, y