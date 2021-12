Ariadne Artiles pasa por un momento difícil tras el ingreso de su padre en el hospital

Los seguidores de Ariadne Artiles se han dado cuenta de que algo le ocurría a la modelo y es que no pasa por el mejor momento a nivel familiar.



Tras varias preguntas de sus 'followers' respecto a su menor actividad en redes sociales,de su vida, además ha querido recordar que en Instagram apenas se muestra el 10% de lo que ocurre y que es algo que no se debería olvidar, las redes no son la vida real.No obstante, Ariadne: "y no está siendo muy fácil". Sin duda, una situación delicada que hace más que comprensible su ausencia.Las reacciones de los seguidores de Ariadne Artiles tras recibir la noticia no se han hecho esperar yhacia Ángel, su padre.r: "gracias de corazón por todo vuestro apoyo y buenos deseos para mi padre, estoy segura de que toda esa energía le sentará muy bien".Ariadne, al que adora. De hecho, le dedicaba estas bonitas palabras en redes sociales con motivo de la celebración del Día del padre, el pasado 19 de marzo:"Feliz en tu día, papá. Que nadie te borre nunca tu ingenuidad. Siempre serás mi Peter Pan. Te quiero mucho", un texto que acompañaba con una bonita imagen de ambos juntos.Parece que este fin de año se le está haciendo un poco difícil a Artiles, y es que a, que centra actualmente toda la atención de la modelo,Ariadne ha explicado que su perro, y subrayaba la importancia de los animales dentro de las familias: ". Hay pocos lazos más fuertes que los de un perro y su dueño" aseguraba la modelo., que explicó la situación familiar por la que atraviesa en una ronda de preguntas en Instagram, tambiéna sus seguidores.La canaria es madre de tres niñas, Ari, y las gemelas María y Julieta, por lo que muchas de las preguntas giraban en torno a la maternidad.Artiles, que llegaron al mundo el 4 de abril, hace un par de semanas y explicó que las niñas ya tienen nueve meses y " ya no era viable para mí". Además, confesaba que su segunda experiencia con la lactancia ha sido más dura que la primera: "Esta vez ha sido más duro, pero me siento tranquila de haberlo hecho lo mejor que he podido, aunque con mucha penita".No obstante, ha querido animar a las madres a que no se vengan abajo por vivir situaciones diferentes con cada hijo:y ha recordado queno es ningún secreto, tan solo "".