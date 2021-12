Bertín Osborne y Fabiola Martínez  se reencuentran por Navidad 

Solo quedan unos días para Navidad y los principales canales de televisión comienzan a presentar a sus telespectadores la programación prevista para los época más mágica del año. En el caso de Mediaset, ha decidido rescatar el espacio que presentaba Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya', y llevar a cabo un especial, presentado por Toñi Moreno, en el que el protagonista sea el propio cantante.



Este ha sido un año agridulce para el presentador que se separaba de su mujer durante 14 años, Fabiola Martínez y perdía a una de sus mejores amigas, Mercedes Domecq Ybarra. Aunque también ha habido tiempo para las alegrías, y es que hace pocos meses Bertín veía casarse a su hija pequeña, Claudia Osborne, y ahora ha recibido otra gran noticia, va a convertirse en abuelo de nuevo.



¡Empieza una de las semanas más importantes del año! ??????@tmorenomorales hablará con el Bertín cantante, exmarido y padre en una entrega única.#SuCasaEsLaSuya, la noche del sábado 25 en @telecincoes. pic.twitter.com/TDZp6qfBnL — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) December 20, 2021



La Navidad es para estar en familia y @BertinOsborne reúne a la suya este SÁBADO 25.#SuCasaEsLaSuya, el programa más especial, en @telecincoes ??pic.twitter.com/9qynbwpS22 — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) December 19, 2021

La Navidad es para estar en familia y Bertín Osborne reúne a la suya. Ahora, todo eso ha quedado atrás, y lo ha hecho a través de las redes sociales, dónde ha mostrado algunos momentos de las grabaciones. Para que exista una como tal, solo es imprescindible que haya un nexo de unión entre sus miembros que es EL AMOR. "Bertín nos ha invitado a pasar el día de Navidad con la suya, tan grande como particular. Después de grabar os diré que creo que hemos logrado mostrar una parte de Bertín que no se conocía. Es un hombre muy afortunado."