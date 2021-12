Ben Affleck aclara sus comentarios sobre su matrimonio con Jennifer Garner

Ben Affleck ha reconocido su error y ha querido explicar por qué dijo en televisión que de no haberse divorciado de Jennifer Garner probablemente seguiría bebiendo.



Estas explosivas declaraciones dejaron muy sorprendidos a los fans del actor, que están acostumbrados a oír siempre buenas palabras hacia la madre de sus hijos, incluso en alguna ocasión Affleck había reconocido que "de lo que más me arrepiento en la vida es de mi divorcio de Jennifer Garner". También sabemos que ella fue su principal apoyo para superar sus problemas con el alcohol porque él mismo ha reconocido más de una vez que fue la actriz quién lo llevó a una clínica de rehabilitación.





BEN ACLARA SUS PALABRAS



MANTENER A SU FAMILIA AL MARGEN

UNA EXCELENTE RELACIÓN

El protagonista de 'Pearl Harbor', Violet de 16 años, Seraphina de 12 y Samuel de 9.En su reciente aparición en el show televisivo 'Jimmy Kimmel Live!', Affleck ha comentado con el presentador que "nunca querría que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre" y relató quey parecía que estaba diciendo todo lo contrario de lo que quería expresar.Los seguidores del intérprete de 'Batman' yculpándola a ella de su adicción al alcohol, pero nada más lejos de la realidad. Ahora ha explicado que eso no fue así.Durante la entrevista,, además se lamentó porque "Los espectadores se quedaron con eso, pero continuaba diciendo cuánto nos respetamos y nos preocupamos el uno por el otro y por nuestros hijos, a los que pongo en primer lugar", y reconoció que esa parte de su intervención lo dejó en muy mal lugar: "simplemente me hizo parecer el peor, el más insensible y estúpido, un tipo horrible".El actor contó quey acaparen titulares,y ha querido dejar zanjada la cuestión de su exmujer, en especial por el bien de sus hijos: "Tengo que trazar una línea y ser claro. Lo que se ha dicho no es cierto. No lo creo, es exactamente lo contrario de lo que soy, de lo que creo" afirmaba el director de 'Argo'.y Affleck nunca pierde la oportunidad de hablar maravillas de la madre de sus hijos, a la que no dudó en dedicarle unas bonitas palabras por el día de la madre: "Muy feliz de compartir estos niños contigo. Los padres más afortunados del mundo. Gracias por todo el bien que haces. Feliz día de la madre. Con amor, su padre".Además,y que empezó a beber porque se sentía atrapado en los momentos más complicados de su matrimonio: "Yo estaba como 'No puedo irme' por mis hijos, pero no estoy feliz. ¿Qué hago? '. Lo que hice fue beberme una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución".Sobre estas palabras también se ha comentado que podrían haberle sentado bastante mal a su actual pareja, Jennifer López, pero la verdad es que no lo parece a juzgar por lo sonrientes y enamorados que ambos aparecieron, dónde:"No quiero hacer nada que sea doloroso o destructivo para ellos si puedo evitarlo".