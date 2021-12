Las estrellas de la música despiden a Vicente Fernández, el 'rey' de las rancheras

Tras más de cinco meses de enfermedad, Vicente Fernández, ha fallecido este domingo a los 81 años de edad en el hospital de Guadalajara (México). La triste noticia era anunciada minutos más tarde por su familia a través de los perfiles oficiales que el cantante tenía en redes sociales. Para hacerlo, sus parientes eligieron una foto en blanco y negro acompañada del siguiente texto: "En Paz Descanse Sr. Vicente Fernández. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am.", además quisieron resaltar en su despedida un agradecimiento a todos los seguidores de su música: "Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando".





Estoy con el corazón roto. Don Chente conmigo fue un ángel toda la vida. El me quiso mucho y yo a él. Siempre que iba a Guadalajara venía a mis conciertos y lo único que me consuela el alma, en este momento, es que cada vez que nos veíamos le decía lo importante que era para mi. pic.twitter.com/gNvSNwGV99 — Ricky Martin (@ricky_martin) December 12, 2021

Hay días en los que la luz brilla un poco menos porque nos abandona una estrella. Ha sido un placer compartir tiempo, vida e historia con una de las leyendas más grandes que ha conocido la música. pic.twitter.com/lfVTqMVnU0 — Luis Fonsi (@LuisFonsi) December 12, 2021

Siento la partida de mi tan querido Vicente Fernández. Deja un enorme hueco en mi alma y en la de todos los mexicanos. Haber compartido tantos momentos con él es mi gran alegría. Sigue volando Chente amado, la Virgencita de Guadalupe ilumina tu camino. Abrazo a tu familia ?????? pic.twitter.com/WCRspCn02H — Lucero (@LuceroMexico) December 12, 2021

Se nos ha ido nuestra última GRAN LEYENDA de la música mexicana. "El Rey" Vicente Fernández. Seguro que ha llegado al cielo cantando con mariachis para darle serenata a nuestra Virgen De Guadalupe. Abrazo con mi corazón a toda su familia especialmente a mi querido @alexoficial ???? pic.twitter.com/aDBQnei19s — Carlos Rivera (@_CarlosRivera) December 12, 2021

Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 12, 2021

. Por ello, todas las grandes estrellas de la música no han querido perder la oportunidad de rendirle homenaje y despedirse del artista.e al padre de Alejandro Fernández se encuentran cantantes tan populares como: "Mi queridísimo Vicente: Contigo se va la voz más universal que ha dado la música mexicana. Qué bonito y emocionante era cantar a tu lado. Todos sabemos que tu voz se queda en el alma de millones y millones de gentes que te aman, siempre serás nuestro Rey". Además, el cantante: "Quiero enviar a tu mujer y a tus hijos queridísimos mi más sentido pésame. Que grandeza Alejandro que heredarás la maravillosa voz de tu padre".Por su parte,': "Estoy con el corazón roto. Don Chente conmigo fue un ángel toda la vida. Él me quiso mucho y yo a él. Siempre que iba a Guadalajara venía a mis conciertos y lo único que me consuela el alma, en este momento, es que cada vez que nos veíamos le decía lo importante que era para mí".Pero ellos no han sido los únicos,: "Hay días en los que la luz brilla un poco menos porque nos abandona una estrella. Ha sido un placer compartir tiempo, vida e historia con una de las leyendas más grandes que ha conocido la música", y: "Día triste, sin palabras. La historia de la música mexicana llevará siempre tu nombre Vicente, amigo, eres y serás EL REY por siempre. Tu legado será historia. Mi abrazo a todos los suyos".: "Lo más importante cuando un espíritu de esta magnitud deja el cuerpo, es el legado que permanece en nosotros los que quedamos. El Charro de México, una de las voces más representativas de los últimos tiempos del folklore mexicano, mi querido Vicente". Además,"Se nos ha ido nuestra última GRAN LEYENDA de la música mexicana. "El Rey" Vicente Fernández. Seguro que ha llegado al cielo cantando mariachis para darle serenata a nuestra Virgen de Guadalupe" compartía Carlos Rivera.La muerte de Vicente Fernández no ha pasado inadvertida para nadie, y: "Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero".y ha destacado que Fernández era "una gran figura de la música mexicana" yOtras personalidades políticas pertenecientes a diferentes países también quisieron compartir una despedida al aclamado cantante.