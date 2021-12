Mr. Big se posiciona en el conflicto entre Carrie y Samantha

Fotograma 'And just like that', reeboot de 'Sexo en Nueva York'.

'Sexo en Nueva York' o 'Sex in the city', su nombre original, es una de las series más aclamadas y populares de la historia de la televisión, pero detrás de las cámaras no todo era tan bonito como parecía en pantalla o al menos, eso dicen los rumores.





Las especulaciones sobre la existencia de una, Carrie y Samantha respectivamente, siempre han estado ahí, y el 'reeboot' de la icónica ficción, ahora titulada 'And just like that' no ha hecho más que avivar el fuego.' rescata las aventuras de la protagonista y su grupo de amigas en la Gran Manzana y no ha llegado libre de polémica, sobre todo debido a. Desde que la noticia salió a la luz, tanto los fans como los medios han intentado buscar la razón de esta decisión y entre las hipótesis barajadas, la más repetida, se centra en la mala relación entre la intérprete y, a pesar de que la protagonista de la popular ficción siempre ha negado cualquier problema entre ambas.Ahora ha sidoy ha salido en defensa de su gran amor en la ficción, demostrando su apoyo incondicional a Parker., Not asegura no tener ni idea del motivo por el que Cattrall no forma parte del reparto del 'reeboot' pero ha querido dejar claro que Sarah Jessica no tiene nada que ver con el asunto.s, el intérprete ha afirmado que "no tengo ni idea de lo que piensa Kim Cattrall, ni de sus emociones", no obstante. A mí me gustaba, pensaba que era maravillosa en la serie y algunas personas siguen adelante por sus propias razones. No sé cuáles eran las suyas. Solo deseo que todo esto no hubiera ocurrido porque fue triste e incómodo" ha dicho zanjando la polémica.Sin embargo,más a fondo cómo es su relación con la popular actriz y cuando le preguntaronafirmó que "No me gusta que nadie hable mal de Sarah Jessica. Me siento muy protector con ella y eso no me gustó. Eso es todo lo que diré al respecto".Supuestamente, el origen dey alcanzó, cuándo la intérprete de Carrie Bradshow quiso enviar un mensaje de pésame a Kim tras el fallecimiento de su hermano, un gesto que su compañera no se tomó nada bien y terminó acusándola de utilizar la tragedia para "restaurar su imagen de chica buena".