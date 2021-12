Elsa Pataky y Chris Hemsworth buscan casa para instalarse en Euskadi

A las celebrities les gusta España, eso es un hecho. Gran parte de ellos veranean en nuestro país y cuentan entre sus destinos favoritos con islas como Ibiza o Menorca, e incluso hay quienes han decidido construir su propio hogar dentro de nuestras fronteras.



Según las últimas informaciones, Elsa Pataky y su marido, la estrella del universo Marvel, Chris Hemsworth pueden ser los siguientes en unirse a la larga lista de caras conocidas que se asientan en España.



Actualmente, disfrutan de una vida casi de película en una mansión a orillas de una paradisiaca playa en Australia, tierra natal del actor, junto a sus tres hijos: India y los gemelos Tristan y Shasha. Ahora han decidido emprender un largo viaje por el viejo continente en el que han visitado varios destinos emblemáticos entre los que se encuentran Praga o Venecia y, por supuesto, no podían irse sin visitar nuestro país.





La pareja ha aprovechado al máximo sus días en, han quedado con amigos, han hecho divertidos planes y han atendido algunos compromisos profesionales, e incluso les ha dado tiempo a buscar casa.Sí, como lo oyes. Aunque ya tienen un piso en la capital, la periodista donostiarra,, anunciaba en el programa ', presentado por, que una de las parejas de moda estaría buscando otra propiedad.han visitado la urbanización, a las afueras de, en una zona rodeada de naturaleza al igual que el hogar que poseen en las antípodas.Al parecer, la idea del matrimonio sería comprar una casa en construcción en este espectacular paraje. El precio de las viviendas ubicadas en esta zona que son construcciones de lujo rondan entre losy ely cuentan con piscina, jardín y grandes terrazas.Si bien es cierto que esta inversión podría significar el retorno deacompañada de toda su familia, son muchos los que creen que esto no será así. La popular actriz siempre ha afirmado que es feliz con la vida que lleva en Australia y que su hogar se encuentra allí. Le encanta la naturaleza y la libertad de la que puede disfrutar eny tiene claro que no volverá a la ciudad, al igual que su marido, y su amor por este tipo de vida es algo que le han transmitido a sus hijos.Además, el idioma también sería una traba, al menos al principio, para instalarse en. Los tres pequeños de la pareja hablan perfectamente, pero a su padre no se le da tan bien: "Mi español es mediocre. Si viviéramos en España, mejoraría. Pero mis hijos se ríen de mí cada vez que trato de hablarlo. Y eso destruye mi confianza. Así que los culpo a ellos", decía Chris Hemsworth con humor en una entrevista concedida a XL Semanal en 2020.Si se mudarán finalmente a nuestro país o no solo el tiempo lo dirá, mientras tanto,