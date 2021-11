Kiko Rivera habla del rechazo que sintió por su hija Carlota

Kiko Rivera se ha abierto en canal en el programa de Bertín Osborne, 'el Show de Bertín', y ha contado uno de los episodios más duros de su vida.



En la entrevista, el hijo de Isabel Pantoja habló del momento familiar en el que se encuentra actualmente y de la guerra que mantiene con su madre, su hermana Isabel y su prima Anabel. Además, también tocó otros temas como la relación con sus hermanos de la que afirmó : " De los tres, y que me perdonen Francisco e Isabel, Cayetano es al que más quiero". Además, habló de sus problemas con las drogas y lo que supuso para él la llegada de sus hijos.



Respecto a este último asunto, Kiko Rivera quiso contar la diferencia entre el nacimiento de su primera hija, Ana, y el de la segunda, Carlota, sobre lo que también podremos ver declaraciones en la nueva temporada de 'Planeta Calleja'.



El Dj ha explicado que el segundo embarazo de su mujer llegó en uno de los peores momentos para él, debido a su relación con las drogas y le provocó un importante rechazo llegando a no quere saber nada de ella tras su nacimiento: "Yo no le toqué la barriga a mi mujer ni una sola vez. Nada. No quería saber nada, hasta el punto de que, cuando nació, sentía rechazo por esa niña".





ha recalcado que en aquel momento ni las reprimendas de su madre lograban hacerlo reflexionar, aunque ha aclarado que la relación con suha cambiado mucho desde entonces, ahora no se imagina la vida sin ella y considera que le ha dado una lección: "Carlota es la que más me quiere. La que más cosas hace conmigo es la chica, la que está todo el día con el papá en la boca y para donde va papá va ella también."