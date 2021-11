'Barrio Sésamo' vs los negacionistas

Todos sabemos que, cuando medio mundo decidió confinarse para luchar contra la pandemia mundial del Covid-19, entre marzo y junio del pasado 2020, varios estados de los Estados Unidos de América salieron a la calle, armas en mano, para defender su malentendido American way of life. Es decir, ese normalizado y centenario modo de vida que todos añorábamos (también en Europa), a pesar de que en ciudades como Nueva York o Chicago (en las que sí se aplicaron restricciones y toques de queda) los servicios de urgencias se colapsaban al mismo ritmo que las unidades de cuidados intensivos. Pero varios estados, la mayor parte sureños, optaron por la vía sueca de no hacer absolutamente nada para cortar los contagios por coronavirus y primar el business, la economía, el negocio del dinero. Capitalismo hasta la médula, como bien expresó el entonces presidente Donald Trump, que también sucumbió meses después a las garras del bicho tras un contacto estrecho con un positivo de su propio gabinete.

Pero lo cierto es que, a pesar de disponer desde un principio de millones de dosis Pfizer, e incluso de ofertar cual menú del día la vacuna que cada individuo deseaba escoger (AstraZeneca/Oxford, Johnson and Johnson, Moderna) las autoridades y celebrities tuvieron que esforzarse muy mucho para convencer. Inolvidables son las imágenes del ahora presidente Biden vacunándose delante de las cámaras de televisión, o el soneto que compuso la maravillosa Dolly Parton para animar a todos sus conciudadanos a protegerse tras abandonar un centro de vacunación.

Pues precisamente con este mismo espíritu sanitario y responsable, el famoso pájaro de Barrio Sésamo Paco Pico, de nombre Big Bird en EEUU, acaba de generar una agria polémica al anunciar en pleno directo que se había vacunado. Una decisión que ha llevado a los grupos negacionistas del país a acusar el longevo show de "aleccionar a la infancia". Incluso a pedir su boicot. Con tanta mala baba que hasta el mismísimo presidente ha salido en su defensa escribiendo en Twitter: "Muy bien Paco Pico. Así os mantendréis sanos tus vecinos y tú". Una lección más del mejor programa infantil de la historia.