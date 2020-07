Entrevista inventada a Kanye West: "Trump es un capullo con cara de zurullo"

El rapero Kanye West (Atlanta, 1977), marido de Kim Kardashian, ha formalizado esta misma semana su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos de cara a las elecciones norteamericanas del próximo mes de noviembre. Como no podía ser de otra manera, el conocido músico, también productor y diseñador de moda, ha concedido a Deia su primera entrevista imaginaria como rival de Donald Trump.

"Ya tengo un mogollón de rimas para usar durante la campaña. La mejor la he reservado como lema electoral: Trump es un capullo con cara de zurullo. ¿Es buena, eh? Y se puede usar al revés: Trump es un zurullo con cara de capullo. La rima no pierde sentido y la entiende todo el mundo. Soy un crack", explica.

West incluso ha pergeñado un equipo de gobierno para su desembarco en la Casa Blanca. "Snoop Dog será el Secretario de Defensa de los Estados Unidos: lo van a flipar Putin, Kim y los chinos. Además, tengo a Jay-Z apalabrado para economía y finanzas, ese tío es un lince, tronco", adelanta.

¿Está de acuerdo su esposa con esta nueva aventura política?

—Kim siempre me apoya. A ella le ilusiona el tema de ser primera dama y todo ese rollo. Y seguro que a nuestros votantes, también. A ver ¿a quién prefieres como primera dama, a Nancy Reagan o a Kim Kardashian? Está claro. Lo único que le preocupa es el asunto de los realitys. Pero eso tiene arreglo. Ya estamos diseñando 'Las Kardashian en la Casa Blanca'. El pueblo americano podrá ver en directo y al detalle lo que sucede día a día en el salón de estar más poderoso del mundo. Me parece un gran avance de la democracia. Eso sí, Kim me ha obligado a prometerle que construiré una piscina con tumbonas en ese enorme jardín que hay desperdiciado delante de la Casa Blanca. Y una cancha de voley.

Por lo que entiendo va a cambiar usted el modo de hacer política.

—Así es. Y desde la propia campaña. Me he montado el 'Rapers on Electoral Tour 2020'. Vamos a ir de gira Snoop Dog, Jay Z y yo montando unos conciertazos en vivo en los que rapearemos mi programa electoral.

Y nada de debates con el resto de candidatos: peleas de gallos, venga rimar unos contra otros. Le vamos a meter energía a la política norteamericana. ¿Cómo te quedas?

Así, a bote pronto, diría que son buenas ideas.

—Pues claro. Ya no hay quien aguante las turras de tipos hablando frente a un micrófono entre globos azules y rojos, banderas de Estados Unidos y nubes de confeti.

Aburren hasta a las ovejas de Ohio. La peña se duerme en las gradas. Una buena rapeada espabila a todo el mundo, chaval.

Algún adelanto de su programa de gobierno?

—Están en ello Kourtney Kardashian, Kendall Jenner y Jay-Z. Pero no quiero desvelar nada importante hasta que empiece la movida. Tampoco me preocupa, porque ¿qué hace Trump? Lanza media docena de tuits cada mañana. Ese es su programa. Te aseguro que yo soy mucho mejor que él en eso.

¿Prevé recortar gastos de la administración?

-—Ya lo anunciaré. De momento solo puedo decir que se acabó el gasto en el Servicio Secreto y los guardaespaldas del presidente. Me protegerán los chicos de mi barrio de Detroit. Porque nací en Atlanta pero crecí en Detroit. A esos muchachos no les asusta ni Falete en ropa interior. Son tipos duros dispuestos a acompañarme por amor al arte. Y nos ahorramos guita del presupuesto. ¿Cómo lo ves?.

Original. En otro orden de cosas, se rumorea que Eminem podría estar valorando entrar en el equipo de Trump como portavoz para la campaña 2020.

—Jajaja. Ese chaval siempre ha creído que sabía rapear. Lo pilla Snoop Dog en una pelea de gallos y no deja de él ni esa gorra de pardillo que ni sabe ponerse bien en la cabeza. Y eso en una mañana mala de Snoop Dog.

Bueno, todas las mañanas de Snoop son malas hasta las siete de la tarde más o menos.

Considera que tiene opciones reales de ganar las elecciones?

—Por supuesto. Ganó Trump, ganó Ronald Reagan, ganó Gerald Ford. Y ya ves qué peña. Yo guardo en casa más de 20 premios Grammy ¿Cuántos tenían ellos? Voy a arrasar. Pero eso en noviembre.

Ahora voy a meter los cubiertos de la cena en el lavavajillas, que como venga Kim a la cocina y lo vea todo sin recoger, duermo en el felpudo. Hala, nos vemos, tío. Y recuerda: Trump es un capullo con cara de zurullo.