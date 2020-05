"Estamos investigando a tope y pronto tendremos una vacuna para lo de Trump"

Bilbao – El inmunólogo, biólogo y experto en salud comunitaria etíope Thedros Adhamon es el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde julio de 2019. Tras haber encabezado ministerios en su país y liderar un organismo internacional que lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis, le ha tocado la china. O sea, la pandemia llegada de lejano oriente: el, la, o como se diga, covid-19. Por si esto fuera poco, además de la enfermedad, se ha topado con Donald Trump a los mandos de Estados Unidos. "El dichoso covid-19 nos trae aún de cabeza, pero puedo anunciar que para lo de Trump tendremos pronto una vacuna. Y ya contamos conun tratamiento preventivo que ha demostrado eficacia en el 99,5% de los casos: leer libros. El ensayo resulta fulminante, pero la poesía, la novela y el teatro también funcionan, aunque son un poco más homeopáticos", anuncia.

Señor Thedros ¿cómo llevan lo del coronavirus?

—Pues mal. Mal. Cuando creo que ya está todo controlado, me pillo un rebrote. A veces por causas desconocidas, otras porque no espabilamos. Hay gente que piensa que celebrar un cumpleaños inmuniza, otros que el gintónic vacuna al personal. Que no, carajo. Que no. Que me tenéis hasta el mismísimo. Andamos venga fumigarlo todo para nada, cagüenrós. Agarro un día una brigada de los Cascos Azules, con mascarillas azules, y me pongo a repartir collejas hasta quedarme solo. A ver si se enteran vosotros-ustedes: tomarse un par de Mirindas está bien, nos lo hemos ganado, pero, leches, no hace falta agarrarse todos del hombro para cantar A mí me gusta el pin-piriribín-pimpín. No se si me comprende. Ya llegará el día. De momento, cantamos las bilbainadas en corro y separaditos. ¿Está claro?

No sabíamos que fuera usted fan de las bilbainadas.

—Sois unos sinsorgos. ¿No habéis oído la de Un etíope vino a Bilbaoooooo? En la OMS somos muy de bilbainadas. Si hombre. Desde hace tiempo. La bilbainada es salud, lo mismo que el txikiteo moderado.

Donald Trump anunció que EE.UU. se retira de la OMS ¿Cómo lo ve?

—Donald es para echarle de comer aparte. Acabo de escuchar que no solo han salido de la OMS, sino que nos han incluído en el Eje del Mal junto a Corea del Norte, Venezuela e Irán. Y ha puesto precio a mi cabeza. Por lo que me han comentado, ha ordenado al portaaviones USS Conunpar que estudie un bombardeo selectivo de la OMS. Para mi que ni sabe que es un organismo mundial. Se pienso que somos un país o qué se yo. Y espérate tú que llegue el portaviones de marras a Suiza, que es donde tenemos la sede.

¿Le parece que Trump supone un peligro para el equilibrio internacional?

—En la OMS llevamos una temporada trabajando muy duro para conseguir una vacuna para lo suyo. Por suerte parece que no es muy contagioso. Pero, por las fotos que he visto, la gente que a va a su alrededor ya se pone mascarillas. Ahora bien, contamos con tratamientos preventivos contrastados y muy testados que dan resultado en casi la totalidad de los casos.

¿Con qué medicamentos han probado? ¿Leloment? ¿Antitontina?

—Nada. Libros. Leer va muy bien para que no se te pegue lo de Trump. Principalmente ensayos sobre historia, política, economía, arte€ Que no falte filosofía. La filosofía es para el espíritu como la fruta en la dieta: siempre una pieza de más. Para quien presente intolerancia al ensayo, por lo que sea, también valen la literatura, la poesía y el teatro. En mayores dosis, claro. Se conoce que a Trump no le suministraron las suficientes páginas y así se ha quedado el pobre: con raquitismo mental. Que está a tiempo, porque con unos documentales buenos vale, sin leer ni nada. Hay ahora unos documentales de pantalón largo.

Me voy a aplicar el cuento. Nunca está de más.

—Haces bien, campeón. Hala, te dejo, que están llamando a la puerta. A lo mejor son los Seal que quieren llevarme a Guantánamo. Jajjaaaa. ¡Coño! Que son los Seal. Vaya lío. Llama a un abog...