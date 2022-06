Las redes exigen la expulsión de Kiko Matamoros por su trato a Mariana: "Machista"

La edición de 'Supervivientes' de este año no se libra de la polémica ni en una solo de sus entregas, si no es por una razón es por otra, pero siempre termina convirtiéndose en protagonista en redes sociales y no precisamente por una buena razón.



Acusaciones de favoritismo, trato desigual, trampas, tongo€ el reality de Mediaset siempre está en el ojo del huracán por una cosa o por otra, y este jueves ha vuelto a colocarse de nuevo en el centro de la diana, y como no podía ser de otra forma, Kiko Matamoros volvió a ser el protagonista de las quejas que se pueden leer en redes.





Mariana, Nacho, Ignacio y Kiko no han conseguido superar el tiempo del otro equipo ??



?? #SVGala10

?? https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/KQQnA27IRk — Supervivientes (@Supervivientes) June 23, 2022

LAS REDES ESTALLAN POR LO OCURRIDO CON MATAMOROS

Kiko se merece la expulsión disciplinaria después de las vejaciones que le ha dicho a Mariana. Y si abrimos un hashtag? ??#SVGala10 — Greyomi?? (@SkySea29) June 23, 2022

Kiko a la calle. No sé habla así a nadie, más cuando tú no haces ni el huevo. Sinvergüenza#SVGala10 — Vikinga Berciana (@VBerciana) June 23, 2022

Muy feo lo de Matamoros diciendo a Mariana: "Deja de j0der" #SVGala10 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) June 23, 2022

La décima gala de 'Supervivientes' comenzaba con una nuevaque terminaría dando mucho que hablar y protagonizaría un sinfín de quejas en redes.La organización decidió dividir a los concursantes en dos equipos de cuatro personas para que tres de ellos hicieran un recorrido a ciegas mientras el cuarto lo guiaba, sin embargo, aunque el juego parecía simple, terminó desatando una increíble polémica debido aAunque, las indicaciones estaban dirigidas en todo momento exclusivamente a la joven, lo que ha terminado hartándola especialmente por la dureza con la que el concursante se dirigía a ella., "empuja Mariana, hacia Nacho, hacia Nacho, coño", "no empujes Mariana y empuja, tiene cojones",, "Mariana, joder, no toques la bola. Venga ya, de verdad. Mariana, deja la bola", o, han sido solo algunas de las frases no muy agradables que el televisivo ha dirigido a su compañera,, les decía a Nacho Palau e Ignacio de Borbón.para nadie y las redes no han tardado en cargar contra el colaborador. Han sido muchos, e incluso han asegurado:, o "el comportamiento de Kiko Matamoros con ella durante la prueba me ha parecido de lo más machista y repugnante", apuntaba otro usuario en Twitter.Por su parte, en el plató,y se dirigió a: "Yo no me atrevo a decir nada, Lara", a lo que la presentadora respondía que ella "tampoco", aunque t, pero no consiguió que Matamoros le hiciera caso., la concursante terminó tirando de mala manera las gafas que le impedían ver, un gesto que volvió a provocar un nuevo conflicto con, unas críticas que se siguieron sucediendo y que: "Kiko Matamoros siendo machista, ahí está la prueba los descalificativos que hace hacia Mariana.", decía uno de los espectadores en redes.