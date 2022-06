Pepón Nieto denuncia el veto de TVE en el especial del Orgullo

Pepón Nieto ha denunciado en su cuenta de Twitter el rechazo por parte de TVE de emitir la película Perdona bonita pero Lucas me quería a mí en el programa Cine de Barrio con motivo de la semana del Orgullo.



El actor asegura que el especial, grabado hace un par de semanas, estaba previsto que se estrenara este sábado pero que recibió una llamada del programa informándole que al final no vería la luz porque "había órdenes de directivos de la cadena de que se suspendiera la emisión". Así, aunque le aseguraron que recibiría las correspondientes explicaciones del motivo de la cancelación, Nieto confirma que no recibió ninguna.





que había órdenes de directivos de la cadena de que se suspendiera la emisión. Me aseguraron que alguien de la cadena me llamaría para explicarme el motivo de la cancelación del programa. — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022

Además, continúa dando argumentos sobre la falta de sentido que tiene para él que se nieguen a la emisión : " A lo largo de estos 25 años la cadena ha emitido en tres ocasiones la película, supongo entonces que el contenido de la misma tampoco es el problema". También añade que este largometraje está clasificado para mayores de 13 años y que, en Cine de Barrio, se emiten películas de hasta mayores de 16.

Que curioso, en Perdona Bonita también hay un muerto.

Una pena que tengamos aún tantos muertos en los armarios y que nadie en nuestra televisión pública se atreva a quitarles el polvo, sacarlos fuera y enterrarlos de una puñetera vez. — Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022

De esta forma, Pepón Nieto concluye que. El actor sentencia en la red social que "a estas alturas se veta una película que ya estaba programada y un programa que ya estaba grabado, sin ninguna explicación, para emitir Me debes un muerto, sin programa previo, solo con Alaska dando la entradilla a la película".Así, Nieto afirma que es curioso que en Perdona bonita también haya "un muerto" y que es "y que nadie en nuestra televisión pública se atreva a quitarles el polvo, sacarlos fuera y enterrarlos de una puñetera vez".

Horas después el actor concluyó el hilo de Twitter confirmando a sus seguidores que, finalmente, TVE iba a emitir tanto el programa grabado como la película.