Christian Gálvez cierra una etapa y dice adiós a su programa de radio

Christian Gálvez sigue avanzando en su carrera profesional y dice adiós algunos proyectos para comenzar nuevos desafíos.



Ahora ha llegado el momento de bajar el telón de uno de los espacios en los que ejercía como maestro de ceremonias.



El de Móstoles ha decidido que es hora de dar por finalizado el programa del que había cogido los mandos hace más de un año, 'De sábado con Christian Gálvez', el espacio que presentaba en Cadena 100.



CHRISTIAN GÁLVEZ CIERRA UNA ETAPA PROFESIONAL

Ante el final de su programa radiofónico,y agradece todo lo vivido durante este tiempo.", comienza diciendo Gálvez en un post lleno de reflexiones, en el que destaca todo lo que ha aprendido, entre lo que se encuentran "cosas tales como que una jerarquía vertical no vale para nada si no hay un respeto horizontal".Además, el comunicador también habla del miedo en su publicación y señala "que al miedo no se le combate porque el miedo somos nosotros. Hay que escucharle, comprenderle y actuar en consecuencia"." y, "a no hacerle caso a ese archivo en mi cabeza titulado 'Todas las cosas que podrían salir mal'", desvela también en su texto.Gálvez también habla de lo que ha descubierto sobre la felicidad y explica "que".Antes de concluir revela que "el secreto de mi éxito ha sido siempre rodearme de personas y profesionales mejores que yo", y cita con nombre y apellidos a todos los que le han acompañado en su periplo al frente de 'De sábado con Christian Gálvez', un programa que mezclaba humor, cultura y entrevistas y que presentaba junto al cómico, Víctor Parrado.Tras dar carpetazo a su proyecto radiofónico, a Christian no le faltarán nuevos alicientes profesionales y es que, además de seguir con las grabaciones de 'Alta Tensión',, un concurso de famososy que se emitirá en Telecinco.