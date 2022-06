Un plano general en 'Supervivientes' hace estallar a las redes: "Un insulto a la audiencia"

La edición de 'Supervivientes' de este año no está yendo tan bien como Mediaset esperaba, de hecho, es rara la semana en la que la audiencia no utiliza las redes sociales para arremeter contra el programa y es que los errores garrafales de la organización y las sospechas de favoritismo hacia algunos concursantes están dando mucho que hablar.



Este martes, 21 de junio, Carlos Sobera se ponía al frente de una nueva entrega de 'Tierra de Nadie', en la que se descubriría cuál de los cuatro nominados había sido salvado, y los nombres de los tres que seguirían en la cuerda floja hasta la gala del jueves.



Sin embargo, a pesar de que el momento de la salvación es uno de los que suele generar más intriga entre el público, en esta ocasión ha carecido de cualquier tipo de aliciente, puesto que todos los espectadores se dieron cuenta de un detalle que desvelaba el nombre del salvado debido a un error garrafal del equipo de 'Supervivientes'.



LAS REDES ESTALLAN DE NUEVO CONTRA 'SUPERVIVIENTES'

¿Pero cómo podéis tener tan poca vergüenza?

El favoritismo huele hasta fuera de España queridos míos #TierradeNadie8 https://t.co/CiS3rRgHJS — ?????? (@thepetitAna) June 21, 2022

No seáis tan evidentes, coño. Que es un insulto a la inteligencia y a la audiencia. https://t.co/xjL5RcXj0d — asdfghjkl (@angrywoman89) June 21, 2022

Para la ceremonia de salvación de esta semana,y en vez de celebrarla en el mar, donde iban cayendo al agua aquellos que seguían teniendo posibilidades de ser expulsados, esta vez se celebró en una de las playas en las que, a la espera de que cayera sobre ellos a excepción del salvado.y empapando de barro a cada uno de los nominados, sin embargo, esto no fue ninguna sorpresa para nadie, puesto que antes de que comenzara la ceremonia de salvación,, que aparecía completamente limpio,señalando este fallo garrafal y no se han cortado a la hora de opinar sobre lo sucedido:, "¿Quién tendrá barro y seguirá nominada? No sé, no sé€ ¡Qué emoción! No puedo con esta intriga",, o "pero,, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter acerca de lo sucedido.Pero la cosa no terminó ahí, al parecer, hasta el momento impoluto, durante la publicidad, para intentar despistar a la audiencia, sin embargo, esto tampoco pasó inadvertido y las críticas al programa siguieron aumentando tras el desafortunado gesto: "El barroy lo han echado para callas sospechas", "os lo dije, pusieron barro durante la publicidad, pero" o en "la publicidad", son algunas de las críticas que los internautas han hecho en redes por enésima vez en esta edición, en la que están, sin duda, muy indignados con la gestión y la evolución del programa.