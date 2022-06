'Joker 2' puede ser un musical con Lady Gaga en la piel de Harley Queen 

El medio 'The Hollywood Reporter' ha desvelado en exclusiva que la conocida compañía Warner Bross estaría negociando con Lady Gaga para que coprotagonice junto a Joaquin Phoenix la película musical 'Joker. Folie à Deux', en la que la actriz y cantante se metería en la piel de la novia del protagonista, Harley Queen.





'JOKER 2', ¿UNA PELÍCULA MUSICAL CON LADY GAGA?

Al parecer, según las informaciones del citado medio,, en la secuela de la primera película, que se rumorea que, y que al igual que la anterior estará dirigida por Todd Phillips.El primer largometraje sobre el Joker resultó ser un gran éxito y la compañía Warner Bross llegó a embolsarse más de mil millones de dólares provenientes de la proyección de la película en salas de cine de todo el mundo.Teniendo en cuenta la gran acogida que tuvo el primer filme, ahora la franquicia de, DC Comics, a la que también pertenecen otras películas como 'La liga de la justicia', 'Batman', 'Wonder Woman' o 'Aquaman', ha querido dar un golpe de efecto yFue el propio director de la película,, quienla semana pasada, en su perfil de Instagram,, dejando claro que el proyecto ya está en marcha, y desde entonces, han sido muchos losque han surgidoAhora, parece que tras las informaciones que desvela en exclusiva 'The Hollywood Reporter',a juzgar por las negociaciones que parece que la productora tiene en curso conEl personaje al que aspira la cantante y actriz, ya apareció por primera vez en el universo DC, en 'Batman: The Animated Series', en los 90, y ahora se unirá a la nueva aventura del Joker.Si finalmente se confirma que será Gaga la encargada de dar vida a Harley Queen,s, puesto que también fue él quién dirigió a la artista en la película, que protagonizó junto a Bradley Cooper, y que le valió una nominación al Oscar a mejor actriz.que podría firmar la neoyorquina ni si podría contribuir al proyecto también con alguna canción para la banda sonora., un papel por el que logró ganar el Oscar a mejor actor en 2020.