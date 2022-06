Ion Aramendi, la esperanza de Telecinco, favorito para sustituir a Sonsoles Ónega

En unos meses en los que Telecinco está encadenando fracaso tras fracaso en audiencias en muchos de sus programas, la gran esperanza para el buque insignia de Mediaset es Ion Aramendi. El donostiarra, que en su día fue redactor de Sálvame hasta que se marchó en 2016 (para presentar ¡Qué me estás contando! En ETB 2 y El cazador en TVE, entre otros proyectos), volvió como el hijo pródigo en abril a Telecinco para presentar los domingos Supervivientes: Conexión Honduras.

Y la verdad es que su estilo y su forma de llevar el programa están gustando, y la audiencia lo está refrendando. Supervivientes acabará en unas semanas, y Mediaset ya le está buscando un nuevo proyecto al vasco. Su sitio en la parrilla puede ser el de Ya son las ocho, el programa que presenta Sonsoles Ónega, que nació a partir de Ya es mediodía y que está cosechando unos datos de audiencia pésimos.

La cadena ya había lanzado avisos de que si no remontaba sería cancelado y se sumaría así a otros programas que no han funcionado en esa franja (de 20 a 21 horas) con la que no saben qué hacer desde que perdieron los derechos de Pasapalabra, que volvió a Antena 3. Llegaron incluso a alargar una hora Sálvame (con esos surrealistas pasos de los colaboradores a Pedro Piqueras en el informativo), y ahora los cambios recién introducidos en Ya son las ocho tampoco han servido para nada. El reinado de Pasapalabra, con Roberto Leal al frente, es imbatible.

Sonsoles Ónega, presentadora de 'Ya son las ocho'. Foto: Mediaset

No se sabe cuál es el proyecto que le han encomendado a Ion Aramendi, pero, según anuncia Semana, ya habría grabado el programa piloto y lo habría hecho con Bulldog TV, productora de Supervivientes y Déjate querer en la misma cadena. Mediaset es consciente de que necesita nuevas caras, con una imagen fresca, y confía en el guipuzcoano, que además ya presentó con éxito El cazador en La 1 en la misma franja que ahora le adjudicarían.

Desde la empresa de Paolo Vasile consideran que con la proyección de Ion Aramendi es un desperdicio contar con él solo un día a la semana y por eso piensan en él para un programa de lunes a viernes, aunque en todo caso llegaría después de verano.

Se remodelaría así toda la parrilla vespertina de Telecinco entre ambos informativos (de 16 a 21 horas), una vez que parece que la cadena ha encargado a Raúl Prieto preparar un programa que sustituya a Sálvame de cara a la nueva temporada.