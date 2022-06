Antonia San Juan confiesa su trabajo más subido de tono y deja alucinada a Nuria Roca

Antonia San Juan es conocida sobre todo por su trabajo en series como 'La que se avecina', 'Gym Tony' o 'Frágiles', y en películas tan conocidas como 'Todo sobre mi madre' de Pedro Almodóvar.



Este fin de semana acudió una vez más al programa de 'La Sexta' presentado por Nuria Roca, 'La Roca', del que es colaboradora, donde pasó la tarde del domingo y contestó a varias preguntas que le realizaron tanto la presentadora como sus compañeros.



Entre las cuestiones a los que respondió la actriz canaria hubo una sobre los trabajos que había tenido a lo largo de su vida, más allá de la carrera artística que todos conocen, y la curiosa respuesta de San Juan no dejó indiferente a nadie.





EL TRABAJO MÁS CURIOSO DE ANTONIA SAN JUAN

Este domingo en el citado programa de La Sexta quisieron preguntar a Antonia San JuanLa colaboradora no tuvo problema en responder a la cuestión yLa conversación surgió a partir de uno de los temas a tratar en plató, concretamente la mejora en los números del paro en los últimos tiempos. En mayo el paro ha bajado hasta los tres millones y 100.000 personas han encontrado un empleo en el citado mes.Sara Ramos quiso saber entonces cuál había sido el trabajo más raro que había tenido Antonia."A principios de los 90,(en la parada de Metro), de los que no puedo decir nombres, nos metieron en una furgoneta y", comenzó explicando la actriz, antes de revelar el carácter de esas historias, y reconoció que, y. Gané muchísimo dinero", desveló.Sin embargo, seguía sin revelar el contenido de las ya 'famosas' historias, algo que no hacía más que aumentar la curiosidad de sus compañeros.. Entonces,'", confesaba, por fin, la intérprete.Ante la gran sorpresa de todos en plató,que había locutado para poder escucharlas, pero no tuvo suerte y, aunque antes de dar por zanjado el tema quiso destacar que la experiencia fue muy buena., concluía San Juan.